El centrocampista portugués Bernardo Silva ha anunciado de forma oficial que dejará de pertenecer a la disciplina del Manchester City una vez que finalice la presente campaña 2025-26. Con esta decisión, el jugador luso pondrá punto y final a una brillante etapa de nueve años defendiendo la elástica del conjunto británico, tiempo en el que se ha consolidado como una de las piezas más importantes del esquema de su entrenador.

Su llegada a tierras inglesas se produjo en el verano del año 2017, cuando el club decidió abonar una importante suma de dinero para hacerse con sus servicios tras destacar de forma notable en el AS Monaco. Desde entonces, el atacante ha logrado acumular un palmarés envidiable que roza la veintena de trofeos, convirtiéndose en un ídolo innegable para la afición que cada fin de semana acude al estadio para animar a su equipo de fútbol.

A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el futbolista ha querido hacer balance de su extensa trayectoria y expresar su profunda gratitud. "Cuando llegué hace nueve años, perseguía el sueño de un niño pequeño: quería triunfar en la vida, quería lograr grandes cosas. Esta ciudad y este club me dieron mucho más que eso, mucho más de lo que jamás había esperado. Lo que ganamos y logramos juntos es un legado que siempre guardaré en mi corazón", escribió el jugador para confirmar su despedida definitiva.

En su extenso comunicado, ha explicado que dentro de unos meses llegará el momento de decir adiós a una ciudad donde no solo ha ganado títulos deportivos de primer nivel, sino donde también ha formado su matrimonio y su propia familia. "Desde lo más profundo de mi corazón, gracias a los aficionados, vuestro apoyo incondicional a lo largo de los años es algo que nunca olvidaré", relató el portugués, subrayando que su principal objetivo ha sido siempre jugar con pasión para que los incondicionales se sintieran bien representados.

Asimismo, no ha querido dejar pasar la oportunidad de tener unas cálidas palabras de agradecimiento hacia el cuerpo técnico que encabeza Josep Guardiola y hacia todos los compañeros con los que ha compartido vestuario a lo largo de este ciclo. "Gracias por todos los recuerdos y por dejarme formar parte de este viaje durante tanto tiempo. El ambiente que creábamos cada día en el campo de entrenamiento me hacía sentir como en casa. Disfrutemos juntos estas últimas semanas y luchemos por lo que esta temporada aún nos depare", concluyó de forma emotiva.

Cuando haga las maletas definitivamente con 31 años, el internacional luso dejará atrás un registro estadístico impresionante que incluye 19 trofeos oficiales. Entre sus mayores éxitos futbolísticos sobresalen la conquista de la anhelada Liga de Campeones y seis entorchados de la Premier League, cuatro de ellos ganados de manera consecutiva. Recientemente, tras superar los 450 partidos oficiales, ha logrado entrar en el selecto grupo de los diez profesionales con más encuentros en la historia de la institución, superando a grandes leyendas como David Silva, Paul Power o Willie Donachie. A este brillante hito suma la nada desdeñable aportación directa de 76 goles y 77 asistencias decisivas.