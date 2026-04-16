Koeman deja en evidencia al Barcelona de Laporta: "Es exagerado culpar solo a los árbitros"

El seleccionador de Países Bajos y exentrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha valorado la reciente eliminación europea del conjunto catalán frente al Atlético de Madrid. Durante un acto público, el técnico neerlandés abordó las quejas de la entidad azulgrana tras su caída en la competición continental y advirtió de que "es un poco exagerado culpar solo a los árbitros de la eliminación del Barça". De este modo, el preparador opta por la autocrítica y se desmarca de las excusas arbitrales esgrimidas por el club.

En su análisis del encuentro, el antiguo defensa reconoció que las decisiones disciplinarias tomadas por el colegiado estuvieron justificadas, admitiendo de forma tajante que "las dos rojas que han recibido son rojas". Pese a la inferioridad numérica, Koeman rompió una lanza a favor del juego desplegado por su exequipo frente a los rojiblancos. "No sé si el resultado final ha sido el más justo para el Barça, incluso jugando con uno menos ha sido superior al Atlético", señaló el responsable del combinado nacional de los Países Bajos.

La sequía del cuadro azulgrana en la máxima competición europea fue otro de los asuntos centrales de su intervención. El entrenador lamentó la falta de éxitos internacionales de la institución en la última década, una circunstancia que considera difícil de comprender por la indudable calidad de sus futbolistas. En este sentido, apuntó que "son muchos años sin ganar la Champions, incluso teniendo a Messi y las plantillas que ha tenido el Barça, es extraño no haber ganado ninguna desde la última hace 11 años". Cabe recordar que el propio Koeman intentó devolver la gloria europea al club durante su etapa en el banquillo, sin lograr alcanzar las ansiadas rondas finales.

Al ser preguntado por el rival que certificó la eliminación barcelonista, Koeman no dudó en deshacerse en elogios hacia la figura de Diego Pablo Simeone. Para el neerlandés, la estabilidad del proyecto rojiblanco resulta francamente digna de admiración en el fútbol moderno. "Tiene mucho mérito aguantar tanto tiempo con un mismo equipo y conseguir estas cosas", subrayó en referencia a la longevidad y los triunfos obtenidos por el técnico argentino al frente del equipo madrileño a lo largo de los años.

En clave de futuro, el seleccionador también dedicó unas palabras a dos de los nombres propios del actual vestuario azulgrana. Sobre la irrupción del joven Lamine Yamal, pronosticó un liderazgo absoluto al asegurar que "puede convertirse en líder ya no solo dentro del campo, sino fuera también". Asimismo, ensalzó la importancia de su compatriota Frenkie de Jong, un futbolista al que dirige habitualmente en la selección y al que considera "uno de esos jugadores de los que depende hacer cosas grandes o no".

Todas estas declaraciones se produjeron en el marco de la presentación de la sexta edición de la Koeman Cup by Fundación Sportium. Este torneo benéfico de golf, que aúna el deporte y la solidaridad, se celebrará los próximos días 21 y 22 de mayo en las instalaciones del Club de Golf Barcelona. Los fondos recaudados durante el evento irán destinados íntegramente a la Fundación Cruyff, reforzando así el compromiso social que el técnico mantiene vivo con el legado histórico de su mentor.