Muere Elsa Landabaso, esposa de la leyenda del Athletic Julen Guerrero

El mundo del fútbol atraviesa un momento de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Elsa Landabaso, esposa del exfutbolista y leyenda del Athletic Club, Julen Guerrero. La noticia ha sido confirmada este viernes por la Federación Vizcaína de Fútbol a través de sus canales oficiales, generando una oleada inmediata de condolencias en el ámbito deportivo y social.

En su comunicado, la Federación ha querido trasladar "todo su cariño y condolencias a la familia y amistades en estos momentos tan duros y difíciles", al tiempo que ha subrayado la importancia de respetar la intimidad de los allegados en un trance tan doloroso. La Federación Vizcaína ha sido la primera en hacer público el fallecimiento, recordando además el vínculo actual de Guerrero con la organización, donde desempeña labores directivas desde hace aproximadamente un año.

⚫️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Elsa Landabaso, esposa de nuestro federativo Julen Guerrero, leyenda del Athletic Club. 🤝 Trasladamos nuestro cariño y condolencias a toda su familia y a sus amistades en estos momentos tan duros y difíciles. ❤️ Descanse en Paz pic.twitter.com/OcGDvqzXe7 — Federación Vizcaína de Fútbol (@fvf_bff) April 16, 2026

Una vida marcada por la discreción

La figura de Julen Guerrero ha estado siempre ligada a valores como la discreción y el compromiso. Esa misma línea ha marcado su vida personal, que ha mantenido tradicionalmente alejada del foco mediático. Su relación con Elsa Landabaso fue siempre ejemplo de esa privacidad, tanto que ambos contrajeron matrimonio hace 26 años en una pequeña iglesia de Derio en una ceremonia íntima, tan reservada que ni siquiera trascendió a muchos de sus compañeros de vestuario en aquel momento.

Fruto de ese matrimonio nacieron sus dos hijos, Karla y Julen Jon, hoy de 25 y 22 años respectivamente. El menor ha seguido los pasos de su padre en el mundo del fútbol y actualmente milita en el filial del Getafe CF, después de formarse en canteras como las del Deportivo Alavés o el Real Madrid. Precisamente el club madrileño ha sido una de las entidades que ha querido mostrar públicamente su apoyo a la familia Guerrero-Landabaso.

El apoyo del mundo del fútbol

En su mensaje en X, el Getafe ha expresado su "más profundo pesar" por el fallecimiento de Elsa Landabaso, destacando su cercanía con el jugador del filial y enviando "todo el apoyo y cariño" tanto a él como a sus familiares y allegados. Este gesto refleja el impacto que la noticia ha tenido no solo en el entorno más cercano, sino también en las instituciones deportivas que han compartido camino con la familia.

Por su parte, el Athletic Club tampoco ha tardado en reaccionar. El club bilbaíno, donde Guerrero es considerado una auténtica leyenda, ha trasladado su pesar a través de un emotivo mensaje en el que muestra su cercanía al exjugador en estos momentos difíciles. "El Athletic y toda su familia athleticzale estamos contigo", señala el comunicado, evidenciando el fuerte vínculo que aún une a Guerrero con la entidad rojiblanca.

🖤 El @AthleticClub y toda la familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos, @8JULENGUERRERO Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso. Gugan bego. #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/KuUCKYFc9f — Athletic Club (@AthleticClub) April 16, 2026

La repercusión de la noticia ha ido más allá de clubes e instituciones, extendiéndose a aficionados y figuras del deporte que han querido sumarse a las muestras de condolencia. Sin embargo, en todos los mensajes se repite una idea común: la necesidad de preservar la intimidad de la familia en un momento de duelo tan delicado.

El legado familiar y el respeto a la intimidad

Elsa Landabaso ha sido descrita por su entorno como una persona discreta, siempre alejada de los focos pese a su cercanía con una figura pública como Julen Guerrero. Su papel ha sido fundamental en la vida personal del exfutbolista, acompañándole tanto en su etapa como jugador profesional como en su posterior trayectoria fuera de los terrenos de juego.

La pérdida deja un vacío irreparable en su familia, especialmente en su marido e hijos, que ahora afrontan uno de los momentos más difíciles de sus vidas. El respeto y la prudencia que siempre han caracterizado a la familia Guerrero-Landabaso se han convertido también en una petición explícita por parte de quienes les rodean: acompañar desde la cercanía, pero sin invadir su espacio en el duelo.