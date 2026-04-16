El etarra Arnaldo Otegi ha animado a los aficionados de la Real Sociedad a acudir a la final de la Copa del Rey con ikurriñas y a utilizar el encuentro como una muestra de identidad política, asegurando que el objetivo debe ser "demostrar que somos Euskal Herria y no somos España".

En una entrevista en Euskadi Irratia, el secretario general de EH Bildu ha pedido que el estadio de La Cartuja de Sevilla se llene de símbolos vascos durante el partido de este sábado entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, un duelo de alto interés deportivo y social.

Llamamiento a una exhibición de ikurriñas

Otegi ha insistido en la importancia de que la afición vasca se haga visible en el estadio mediante banderas vascas. "Hay que llenar el campo de ikurriñas", ha señalado, en referencia a la final copera, que seguirá por televisión junto a amigos.

El dirigente proetarra ha enmarcado su petición en un discurso identitario, subrayando que la presencia de un equipo vasco en la final debe servir, a su juicio, para reforzar la visibilidad de la identidad vasca en un evento de gran repercusión nacional.

Referencias al conflicto entre aficiones

Otegi también ha aludido a la relación entre las aficiones de la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, que ha calificado de "turbulenta" en distintos momentos históricos.

En ese contexto, ha recordado la muerte del aficionado realista Aitor Zabaleta en 1998, un suceso que ha mencionado como símbolo de la tensión entre sectores radicales de ambas aficiones, y ha pedido prudencia a los seguidores desplazados a Sevilla.

Mensaje para la afición y contexto del partido

Pese al tono político de sus declaraciones, el líder de EH Bildu ha apelado a la tranquilidad y a que el partido se desarrolle sin incidentes, insistiendo en que la prioridad debe ser animar al equipo.

La final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid se disputará este sábado en Sevilla, en un encuentro marcado tanto por el interés deportivo como por la atención mediática y el contexto político que rodea a ambas aficiones.