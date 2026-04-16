Tragedia en Austria: fallece el exguardameta Alex Manninger a los 48 años

El mundo del fútbol está de luto tras el fallecimiento de Alex Manninger, exportero internacional de Austria, a los 48 años. El exguardameta perdió la vida este jueves en un trágico accidente ocurrido en su país natal, Austria, cuando el vehículo que conducía fue arrollado por un tren en un paso a nivel en la localidad de Nußdorf am Haunsberg, cerca de Salzburgo.

Según informaron las autoridades, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 8:20 de la mañana cuando el coche fue embestido y arrastrado por el convoy, dejando al exfutbolista atrapado entre los restos. Los servicios de emergencia lograron rescatarle, pero los intentos de reanimación resultaron infructuosos. El maquinista y los pasajeros del tren salieron ilesos. Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación.

Una carrera por toda Europa

Nacido en Salzburgo en 1977, Manninger desarrolló una extensa trayectoria en el fútbol europeo. Se formó en el Red Bull Salzburg antes de dar el salto a la élite internacional en 1997, cuando fichó por el Arsenal FC.

En el conjunto londinense vivió algunos de los momentos más destacados de su carrera. Aunque a menudo fue suplente del mítico David Seaman, tuvo un papel clave en la temporada 1997-98, contribuyendo a la conquista de la Premier League y la FA Cup. Su rendimiento le valió incluso el reconocimiento como mejor jugador del mes en marzo de 1998.

A lo largo de su carrera, defendió la portería de numerosos clubes en distintas ligas europeas. Pasó por equipos como la Juventus FC, el Udinese Calcio, el Torino FC o el FC Augsburg, consolidándose como un guardameta fiable y experimentado. En 2016 firmó por el Liverpool FC en la recta final de su carrera, aunque no llegó a disputar minutos oficiales con el conjunto inglés.

Manninger también tuvo un breve paso por el fútbol español. Recordemos que en 2002 fichó por el RCD Espanyol procedente del Arsenal, pero su etapa en el club catalán fue efímera y no llegó a debutar debido a problemas administrativos relacionados con su transferencia.

A nivel internacional, defendió la portería de la selección de Austria en 33 ocasiones y formó parte del equipo que disputó la Eurocopa de 2008, celebrada en su país. Su trayectoria con el combinado nacional le consolidó como una de las figuras más respetadas del fútbol austriaco en su generación.

El adiós del fútbol europeo

La noticia de su fallecimiento ha provocado una oleada de reacciones en el mundo del fútbol. Clubes en los que militó, así como instituciones deportivas, han querido rendir homenaje a su figura y trasladar sus condolencias a familiares y amigos.

El Arsenal FC, donde vivió algunos de sus mejores años, destacó su profesionalidad y compromiso. También la Federación Austriaca de Fútbol expresó su pesar, subrayando que Manninger fue "un embajador excepcional del fútbol austriaco".

Everyone at Arsenal is shocked and deeply saddened by the tragic passing of former goalkeeper, Alex Manninger. All our thoughts are with his family and loved ones at this incredibly sad time. Rest in peace, Alex ❤️ pic.twitter.com/b4i7jjjLQl — Arsenal (@Arsenal) April 16, 2026

Otros equipos como la Juventus FC o el Liverpool FC se sumaron a las muestras de dolor, recordando su trayectoria y su papel dentro del vestuario.

A lo largo de más de dos décadas de carrera, Alex Manninger disputó más de 300 partidos oficiales. Aunque en muchas ocasiones asumió el rol de portero suplente, su constancia, serenidad y fiabilidad le convirtieron en una pieza valiosa en todos los equipos en los que jugó.

Su figura representa la del futbolista comprometido, siempre preparado para responder cuando el equipo lo necesitaba. Más allá de los títulos o los minutos disputados, deja un legado basado en la profesionalidad y el respeto dentro y fuera del campo.

La trágica forma en que se ha producido su fallecimiento ha conmocionado al deporte europeo. En estos momentos, el fútbol se une en el recuerdo de un jugador que, sin hacer ruido, dejó una huella profunda en cada club que defendió.