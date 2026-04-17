El ataque desde Alemania al Real Madrid: "Lleva años perdiendo dignidad y respeto"

"Ganar es fácil, pero pocos saben perder. Como el Real Madrid", escribe Von Sven Flohr en la primera línea del artículo recogido en el medio alemán Welt titulado "Los peores perdedores del fútbol mundial". En dicho texto, el autor criticó el comportamiento del conjunto de Arbeloa, así como su manera de culpar al árbitro de la derrota en la eliminatoria de Champions frente al Bayern de Múnich.

Sven Flohr aseguró que "ese club que en su día fue tan orgulloso, grande y ejemplar, lleva años perdiendo dignidad y respeto". Va más allá y dijo que "forma parte del ADN" dar puñaladas por la espalda y que "al parecer, la culpa no fue de su propio rendimiento, sino del árbitro. Como suele ocurrir en el Real Madrid", afirmó.

Respecto a la segunda amarilla que enseñó el colegiado del partido a Camavinga y que supuso dejar al Real Madrid con un futbolista menos a escasos minutos de forzar la prórroga, afirmó: "Puede parecer una minucia que Vincic respetara las reglas en esta ocasión, pero en ningún caso fue incorrecto".

Además, expresó que "la ira de los españoles debería dirigirse también hacia Camavinga". Seguidamente, Sven Flohr acusó a la plantilla completa: "Que sus compañeros lo vieran de otra manera puede deberse también a que el comportamiento antideportivo y las intimidaciones al árbitro forman parte desde hace tiempo del ADN del Real Madrid".

Sobre Balón de Oro y otras protestas

"Tras el pitido final, el mal comportamiento ya no tuvo límites", apuntó en las líneas finales de su crítica. Aunque no se quedó ahí y trajo a la memoria otros instantes para seguir juzgando al equipo de Chamartín.

Más allá del encuentro, el periodista recordó cuando en 2024 la expedición del Real Madrid canceló el viaje a la gala de Balón de Oro al enterarse de que Vinícius no sería el ganador: "Lamentable boicot", lo calificó.

Por último, con un tono crítico expuso: "O en la patética carta de protesta dirigida a la Federación de Fútbol y a la máxima autoridad deportiva del país, en la que el club afirmaba, con toda seriedad, que los árbitros le engañaban y estafaban sistemáticamente".