El mensaje de Nico Paz al Real Madrid sobre su posible regreso

A sus 21 años, Nico Paz hizo las maletas para salir del Real Madrid con dirección Italia. El centrocampista aterrizó en el vestuario del Como en 2024 y ahora se pone encima de la mesa el retorno del futbolista el próximo verano. La entidad blanca debería desembolsar nueve millones para que se produjera dicha acción y el argentino afirmó que "no quiero pensar en esas cosas".

En una entrevista concedida a Sport Mediaset, el futbolista ha hablado de diferentes temas como su trayectoria en el equipo italiano, el sueño del Mundial y jugar con Leo Messi. Aunque no solo eso, también ha abordado el asunto de la próxima temporada queriendo dejar claro que está centrado en el momento presente.

"No quiero pensar en esas cosas. Estoy 100% concentrado aquí, en Como. Quiero darlo todo en el campo. Luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos", expresó el centrocampista del Como 1907. En lo que va de temporada, con 35 partidos acumula doce goles y siete asistencias en Serie A y Copa Italiana.

A las órdenes de Cesc Fábregas, piensa en sus opciones de acudir al Mundial de 2026 con la selección argentina. Nico debutó en octubre de 2024 con la Albiceleste y ha jugado ocho partidos anotando un tanto: "Sueño con el Mundial desde que era pequeño, desde que veía los partidos por televisión. Para mí sería increíble, trabajo todos los días para llegar allí", defendió.

Además de ese gol, acumula una asistencia a Leo Messi en su estreno internacional: "Fue un sueño, y solo me di cuenta después del partido. Pude darle una asistencia a Messi y para mí es muy especial porque mi padre también estaba en el estadio viendo el partido. Leo me dijo que trabajara duro y fuera humilde. Le robaría la pierna izquierda...", dijo en tono de broma.