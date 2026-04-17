Euforia en Cornellà tras la compra del club por Messi: ven una oportunidad estratégica

La entrada de Lionel Messi en el accionariado del UE Cornellà ha generado una ola de expectación en Cornellà de Llobregat. De hecho, apenas unas horas después del anuncio, el Ayuntamiento ha reaccionado con un comunicado oficial en el que califica la operación como "muy positiva" y subraya que supone una oportunidad estratégica tanto para el club como para el conjunto de la ciudad.

La figura del actual jugador del Inter Miami CF, leyenda del FC Barcelona, irrumpe así en una entidad histórica del fútbol modesto español con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional. Por ello, el consistorio ha puesto el foco en la dimensión global que puede adquirir la ciudad gracias a esta operación.

La llegada de Messi no solo tiene impacto deportivo, sino también mediático y económico. Según el comunicado, esta iniciativa "refuerza el vínculo de Cornellà con el deporte de alto nivel y contribuye a proyectar el nombre del municipio más allá de su territorio".

Además, a nadie se le escapa que la presencia de una figura de talla mundial puede traducirse en mayor visibilidad internacional, atracción de inversiones y oportunidades vinculadas al turismo deportivo. Además, el Ayuntamiento considera que este movimiento sitúa al club en una posición privilegiada para crecer dentro del fútbol español, actualmente desde la Tercera RFEF.

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Colaboración institucional y proyectos compartidos

El Ayuntamiento ha reconocido que su implicación ha estado relacionada con el uso del estadio municipal y con los proyectos que el club desarrolla junto al consistorio. Esta colaboración público-privada será clave en la nueva etapa. Desde el gobierno municipal, liderado por el alcalde Antonio Balmón, se ha reiterado la voluntad de seguir trabajando de manera conjunta para que este nuevo escenario beneficie al conjunto de la ciudadanía.

El objetivo es que el crecimiento del club tenga un impacto directo en ámbitos como el deporte base, la educación y la inclusión social, reforzando el papel del Cornellà como motor comunitario.

Uno de los aspectos que el Ayuntamiento ha querido destacar es la continuidad de la identidad del club. En este sentido, se ha subrayado el papel de la Fundación del Cornellà, que articula proyectos clave como la escuela deportiva, el fútbol femenino y las iniciativas de inclusión social.

Según el comunicado, estos valores han quedado "protegidos y consolidados" como parte esencial del proyecto, pese al cambio en el accionariado. La apuesta por la cantera seguirá siendo una de las señas de identidad del club.

No en vano, por sus filas han pasado jugadores que han alcanzado la élite del fútbol internacional, como el portero del Arsenal y de la selección española David Raya, el exazulgrana Jordi Alba o el capitán del Espanyol Javi Puado, entre otros.

Expectación e ilusión en la ciudad

La noticia ha sido recibida con una mezcla de incredulidad e ilusión entre aficionados y vecinos. La posibilidad de que una figura como Messi esté vinculada al club local ha despertado un entusiasmo inusual para una entidad que compite en categorías modestas.

Más allá del impacto mediático, el Ayuntamiento insiste en que lo importante será consolidar un proyecto sostenible que genere oportunidades reales para la ciudad. En este sentido, se espera que la operación contribuya a dinamizar el tejido social y deportivo de Cornellà.