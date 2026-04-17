Simeone avisa antes de la final de Copa: "Volvemos a la tierra, que es lo que cuenta"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó en vísperas de la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad de este sábado en La Cartuja de Sevilla que, tras "lo del martes" con el pase a las semifinales de la Liga de Campeones ante el Barcelona, "ahora" están "en la tierra" y saben "lo bonito que es jugar una final".

Antes del entrenamiento en el escenario del partido (21:00 horas), el argentino destacó en la sala de prensa del Estadio La Cartuja "la gran ilusión de ganar" tanto de "los chicos del Atlético como de los de la Real" ante esta final de la Copa del Rey, que quiso desligar del "paso muy bonito" que dieron el martes, "como es una semifinal", y que les puso "arriba". "Pero ahora volvemos a la tierra, que es lo que cuenta, y en la tierra estamos", recalcó.

"Los dos equipos daremos todo por ganar. Sabemos de las dificultades que habrá ante un equipo competitivo como la Real Sociedad, que sabe defender y atacar, por fuera y por dentro, con gente joven y de calidad, y esperamos llevar el partido al lugar donde le podamos hacer daño", manifestó el técnico rojiblanco.

Preguntado por cómo se lleva la necesidad de su equipo de levantar un título copero, después de trece años de sequía, indicó que "se gestiona con ilusión, entusiasmo, fe y humildad, y obviamente con seguridad", y comentó sobre si ganar esta final sería quitarse un peso de encima por la exigencia de éxitos del Atlético de Madrid que ése "es un proceso que está evolucionando, que va mostrando continuidad, trabajo y humildad".

Todo ello "tiene un camino, que nunca termina de ser lo único que uno desea, pero sí se ve lo que uno busca, y se ve claramente lo que buscamos", subrayó.

Respecto a si esperaba a principios de temporada estar en la situación actual, en una final del torneo copero y en las semifinales de la Liga de Campeones, el entrenador bonaerense reconoció que antes de cada campaña "siempre" imagina "lo mejor" y que no tiene "otro pensamiento".

"No es sólo ganar una Copa del Rey, es un propósito que hay por delante para un montón de cosas y obviamente vamos a dejarnos todo por ello. No es sólo una Copa del Rey mañana" frente a la Real Sociedad, puntualizó.

Resaltó que, desde el último título de Copa del Rey ganado en 2013, todos han ido cambiando, pues "uno siempre evoluciona, no siempre es el mismo" tanto si se es entrenador o futbolista, y "evidentemente" han "ido creciendo con las posibilidades que siempre" les "ha dado el club", pero "manteniendo una idea, un plan y una búsqueda", aspecto en el que sí han cambiado "muy poco".

Simeone también envió un mensaje de gratitud a la afición atlética. "Sólo puedo decir gracias, gracias y gracias por el apoyo que he tenido siempre conmigo desde que llegué, en 1994 o 1995", cuando regresó "como futbolista en el final" de su carrera.

También sintió el mismo respaldo en el proceso que, ya como entrenador, comenzaron en 2013, "con las dificultades que el club tenía" entonces, aunque "juntos" han podido vivir "el crecimiento enorme que ha tenido el Atlético de Madrid en todo el mundo", por lo que añadió: "No tengo otra palabra para mi gente que decir: 'Gracias'".

Sobre su estado anímico antes de la final, admitió que varía "según el momento", aunque suele ser callado, tranquilo, reservado y pensando y sabiendo que tiene un lugar importante, si bien "el lugar determinante lo tienen los futbolistas", por lo que trata de estar al lado de ellos para que puedan "demostrar todo lo que son capaces de hacer".

En cuanto a si podrá recuperar para la final a algunos 'tocados' como el centrocampista Pablo Barrios, el argentino no dio pistas y dijo que "todos los que, a partir de mañana, estén en la convocatoria" es porque piensan que les "pueden ayudar, así que estará Pablo" y esperan que les "pueda ayudar si el equipo lo necesita".

También restó importancia al valor que puede tener la experiencia en las finales, pues "no hay una regla" y "la edad no cuenta en el fútbol, sirve siendo un joven de 18 años con una cabeza enorme y también teniendo 36, es la mente y la fuerza", y agregó: "El partido más difícil lo tenemos dentro de nuestras cabezas y aquellos que puedan resolverlo mejor en el andar del partido, seguramente saldrán beneficiados".