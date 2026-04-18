El drama de Raúl Asencio: al hospital tras perder seis kilos por un virus que asola Madrid

La situación médica de Raúl Asencio ha quedado finalmente aclarada después de varios días de incertidumbre. El Real Madrid ha emitido un parte médico en el que confirma que el jugador sufre una enterocolitis bacteriana. Actualmente, el defensa se encuentra en su domicilio, bajo tratamiento y pendiente de evolución.

Del hospital al diagnóstico definitivo

El central tuvo que acudir a un hospital tras experimentar un empeoramiento significativo de los síntomas que arrastraba desde días atrás. Los vómitos continuados, el malestar general y la debilidad obligaron a realizarle diversas pruebas médicas para determinar el origen del problema. En un primer momento se habló de una gastroenteritis severa, pero los análisis han permitido concretar el diagnóstico en una enterocolitis bacteriana.

Durante el proceso, Asencio llegó a perder hasta seis kilos de peso, reflejo de la intensidad del cuadro. Además, los servicios médicos detectaron una gastritis y una úlcera esofágica asociadas al episodio, lo que obligó a administrarle tratamiento con sueros para estabilizarle. Una vez controlada la fase más aguda, el jugador pudo regresar a su domicilio, donde continúa con la medicación y el seguimiento médico.

Parte médico de Asencio. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2026

Un virus extendido en el entorno

El caso de Asencio se enmarca en un contexto más amplio, con un virus que está afectando con fuerza en la Comunidad de Madrid y del que se han detectado varios casos, incluso dentro del entorno del club. Por precaución, el jugador fue aislado desde el primer momento para evitar posibles contagios dentro de la plantilla.

La situación guarda similitudes con la que vivió Kylian Mbappé en el pasado, cuando también tuvo que ser hospitalizado por un cuadro gastrointestinal agudo que le dejó varios días fuera de competición y con una notable pérdida de peso.

Impacto deportivo y plazos

En el plano deportivo, Asencio es baja prácticamente segura para el próximo encuentro liguero ante el Alavés. Su evolución marcará los tiempos de regreso, aunque desde el club se opta por la prudencia dada la dureza del proceso que ha atravesado. El objetivo es que el jugador se recupere completamente antes de reincorporarse a la dinámica del equipo. La baja del central llega en un momento en el que la defensa ha estado condicionada por distintas ausencias a lo largo de la temporada. A pesar de su irregularidad, Asencio ha contado con oportunidades, y el club sigue contemplando su continuidad de cara al futuro, en una línea defensiva que podría experimentar cambios en el próximo mercado.