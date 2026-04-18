Máxima tensión antes de la final de Copa: 91 ultras identificados y armas incautadas

La previa de la final de la Copa del Rey ha estado marcada por momentos de alta tensión tras detectarse la presencia de grupos ultras armados con objetos peligrosos como cuchillos, barras de hierro y cadenas. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad evitó que la situación derivara en enfrentamientos graves.

Operativos en varios puntos clave

Las actuaciones policiales se desplegaron en distintos lugares estratégicos, entre ellos la autovía A-4, en las inmediaciones de La Carlota (Córdoba), así como en la ciudad de Sevilla y en rutas habituales de desplazamiento de aficionados. También se reforzó la vigilancia en puntos de salida y llegada de hinchas.

Durante los operativos, la Policía Nacional incautó diverso material potencialmente peligroso: 12 cascos, un puño americano, 31 bengalas, 19 lanzabengalas, dos navajas y espráis de gas pimienta. Además, se encontraron objetos vinculados a la preparación de enfrentamientos, como protectores bucales, guantes reforzados, pasamontañas, camisetas con simbología ultra y un chaleco antipinchazos.

🚩Palos de hierro, de madera, navajas, lanzadores de bengalas, protectores bucales y otros objetos peligrosos Este es el material que hemos intervenido a grupos ultras que se desplazaban a la #FinalCopaDelRey2026 en #Sevilla Seguimos trabajando#SomosTuPolicía pic.twitter.com/Z1ECHTGGfB — Policía Nacional (@policia) April 18, 2026

Control de la situación

En total, fueron identificados 91 aficionados implicados. Gracias al dispositivo preventivo, se logró controlar la situación antes de que se produjeran incidentes de mayor gravedad.

Las autoridades han intensificado la vigilancia en accesos al estadio y zonas de seguidores para garantizar que la final se desarrolle con normalidad y sin altercados, destacando la importancia de estos operativos preventivos en eventos de gran afluencia.