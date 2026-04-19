Así funciona la novedosa cámara que llevó Alberola Rojas en la final de Copa

La final de la Copa del Rey no solo coronó a la Real Sociedad en una noche intensa ante el Atlético de Madrid en La Cartuja, sino que también marcó un antes y un después en la forma de observar el arbitraje. Javier Alberola Rojas estrenó la llamada RefCAM, una cámara corporal integrada en su equipación que permitió seguir el partido desde su propia perspectiva.

El experimento, impulsado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ofreció imágenes inéditas: desde la cercanía en las jugadas hasta la forma en la que el colegiado gestiona las decisiones disciplinarias. Por primera vez, el espectador no solo veía lo que ocurría en el césped, sino cómo lo interpretaba el árbitro en tiempo real.

El detalle de las anotaciones en directo

Uno de los momentos más llamativos fue la captura en primer plano de las anotaciones del árbitro tras mostrar una tarjeta amarilla. En el minuto 35, cuando Robin Le Normand fue amonestado por una falta sobre Ander Barrenetxea, la cámara permitió ver el pequeño papel donde Alberola registraba la acción.

En ese documento aparecían códigos abreviados —como "Def=3"— que forman parte del lenguaje interno arbitral. Estas anotaciones sirven después para redactar el acta oficial con precisión, reflejando la naturaleza de cada infracción. Lo que siempre había sido un proceso oculto quedó expuesto ante millones de espectadores.

Comunicación directa: respeto desde el inicio

La cámara también captó momentos de interacción que rara vez trascienden. Durante el saludo inicial, el colegiado se dirigió a Mikel Oyarzabal con una instrucción sencilla: "sacáis vosotros". Pero fue su advertencia la que más llamó la atención: "Me habláis con respeto, ¿vale?".

Ese tipo de mensajes reflejan la gestión del partido desde lo emocional y disciplinario. El árbitro no solo aplica el reglamento; también establece límites de comunicación desde el primer instante para mantener el control del encuentro.

La jugada más controvertida

Aunque su actuación fue discreta en líneas generales, Alberola tuvo un momento clave antes del descanso. Señaló penalti de Juan Musso sobre Gonçalo Guedes tras una salida tardía del guardameta que terminó en un golpe en el rostro del atacante.

La decisión fue inmediata y respaldada por el VAR, sin necesidad de revisión en el monitor. Además, el árbitro mostró tarjeta amarilla al portero, dejando constancia en el acta de que había golpeado "de manera temeraria" en la disputa del balón. La jugada, vista desde la RefCAM, aportó una perspectiva más cercana de la acción, reforzando la sensación de claridad en la decisión.

Un acta más detallada que nunca

Otra curiosidad llegó después del partido, en la redacción del acta. Alberola describió con precisión todo lo sucedido tras el 2-2 en el tiempo reglamentario: la prórroga, la tanda de penaltis y el desenlace final.

El texto concluía con una fórmula poco habitual en su nivel de detalle: la proclamación explícita del campeón, la Real Sociedad. Este tipo de redacción evidencia el rigor formal del arbitraje, pero también cómo cada paso del partido queda documentado con exactitud casi notarial.

La tecnología abre una nueva era

La introducción de la cámara corporal supone un cambio profundo en la relación entre árbitros, jugadores y espectadores. Hasta ahora, muchas decisiones se analizaban únicamente desde ángulos televisivos externos. Con la RefCAM, se añade el punto de vista del árbitro, lo que puede ayudar a comprender mejor su criterio.

Además, este tipo de tecnología puede tener implicaciones formativas, permitiendo a otros colegiados estudiar situaciones reales desde dentro. También añade una capa de transparencia que podría influir en la percepción pública del arbitraje.