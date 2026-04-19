El Bayern remonta al Stuttgart para alzar su 35.ª Bundesliga

El Bayern de Múnich volvió a hacer lo que mejor sabe: ganar. La victoria por 4-2 ante el VfB Stuttgart en la jornada 30 de la Bundesliga certificó matemáticamente su 35.º título liguero. Un número que no hace más que reforzar su hegemonía en el fútbol alemán, con 13 títulos en las últimas 14 temporadas.

El equipo dirigido por Vincent Kompany necesitaba apenas un punto para proclamarse campeón, pero lo hizo a lo grande, con una remontada y un despliegue ofensivo que reflejan el carácter del equipo. El paréntesis que supuso el título del Bayer Leverkusen ya es historia: el Bayern ha retomado su trono con autoridad.

Un inicio inesperado

Pese a la celebración final, el partido no comenzó de la mejor manera para los bávaros. El VfB Stuttgart, ambicioso y con aspiraciones europeas, salió con intensidad y puso en aprietos al campeón.

El premio llegó en el minuto 21, cuando Chris Führich adelantó a los visitantes tras una buena acción colectiva. El Allianz Arena se quedó en silencio momentáneamente, recordando que incluso los grandes pueden sufrir.

La reacción de un campeón

Pero si algo define al Bayern es su capacidad de respuesta. En apenas dos minutos, el partido cambió por completo. Primero, Raphaël Guerreiro igualó el marcador tras una brillante jugada de Jamal Musiala, el gran protagonista del encuentro.

Poco después, Nicolas Jackson culminó una contra letal para poner el 2-1. El vendaval ofensivo no se detuvo y Alphonso Davies amplió la ventaja antes del descanso con un disparo que terminó en el fondo de la red tras un desvío.

En apenas diez minutos, el Bayern había pasado de la incertidumbre al control absoluto.

Musiala marca el ritmo

Más allá de los goles, la gran noticia fue el nivel de Musiala. El joven talento alemán volvió a brillar como en sus mejores días, siendo el eje creativo del equipo.

Su capacidad para romper líneas, generar espacios y asistir fue clave en la remontada. En un Bayern lleno de estrellas, su regreso a un nivel sobresaliente es una de las mejores noticias de cara al tramo decisivo de la temporada.

Kane, el sello del goleador

En la segunda mitad, Kompany dio entrada a Harry Kane, y el inglés no tardó en dejar su huella. Apenas siete minutos después de pisar el césped, aprovechó un balón suelto en el área para marcar el 4-1.

El delantero sigue demostrando su instinto letal y se consolida como uno de los grandes nombres del curso, en plena lucha por el título de máximo goleador. Su aportación es clave en un equipo que combina talento, profundidad y eficacia.

Un campeón que no se conforma

Lejos de relajarse, el Bayern siguió buscando más goles incluso con el título ya asegurado. La mentalidad del equipo refleja el mensaje de Kompany: ganar no es suficiente, hay que dominar.

El Stuttgart logró maquillar el resultado con un gol final de gran calidad, pero el partido ya estaba decidido. La fiesta en Múnich era inevitable, aunque tuvo un pequeño matiz amargo con la lesión de Serge Gnabry.

El sueño del triplete

Este título no es un punto final, sino un punto de partida. El Bayern sigue vivo en la Copa alemana y en la Liga de Campeones, donde ya ha dejado fuera al Real Madrid.

En semifinales europeas le espera el Paris Saint-Germain, en una eliminatoria que promete ser uno de los grandes duelos de la temporada. El objetivo es claro: volver a reinar en Europa.

Ambición sin límites

En la DFB Pokal, el Bayern también aspira al título, con un exigente cruce ante el Bayer Leverkusen. El calendario aprieta, pero la plantilla tiene profundidad y calidad para competir en todos los frentes.

Con un estilo ofensivo, una plantilla equilibrada y figuras en estado de gracia, el equipo de Kompany sueña con repetir la hazaña del triplete.

El Bayern de Múnich no solo gana: impone una era. Este nuevo título confirma que su dominio en Alemania sigue intacto y que el relevo generacional está funcionando.

Con Musiala liderando el futuro y Harry Kane asegurando el presente, el gigante bávaro mira más allá de la Bundesliga. Porque para este equipo, ganar en casa es solo el principio.