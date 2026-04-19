Final de locura en La Cartuja: la Real vence al Atlético desde los once metros

La Cartuja fue escenario de una final que lo tuvo todo: goles, tensión, polémica, prórroga y una tanda de penaltis que terminó coronando a la Real Sociedad frente a un combativo Atlético de Madrid. Una noche de Copa del Rey que quedará grabada como una de las más intensas de los últimos años.

No hubo tiempo para tanteos. Apenas había comenzado el partido cuando Barrenetxea adelantó a la Real a los 14 segundos de partido, el gol más tempranero en una final de Copa del Rey, aprovechando un centro preciso y un error defensivo rojiblanco. El golpe fue inmediato y desató el primer estallido en la grada.

El Atlético reaccionó con carácter. Dominó la posesión en los primeros compases, pero sin encontrar espacios claros ante una Real bien organizada. Sin embargo, la insistencia tuvo premio: Lookman empató en el minuto 18 tras una jugada bien trenzada en el área.

⚡️🇳🇬 A Lookman le 𝑴𝒐𝒍𝒂 jugar en La Cartuja. Latigazo del nigeriano y el @Atleti pone la igualada.#LaCopaMola #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/qAuQiuvH1y — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 18, 2026

Tras el gol del nigeriano, el partido entró entonces en una fase abierta, con ocasiones en ambas áreas. La Real, más incisiva, volvió a adelantarse justo antes del descanso. Un penalti cometido por Musso sobre Guedes permitió a Oyarzabal poner el 1-2 desde los once metros. Un dato es que Oyarzabal es el primer jugador que marca en dos finales de Copa diferentes.

Con ese marcador se llegó al intermedio, tras una primera parte vibrante y sin un dominador claro, pero con la sensación de que cualquier detalle podía decidir.

El Atlético aprieta y encuentra premio

En la segunda mitad, el equipo dirigido por el Cholo Simeone dio un paso al frente. Más intenso, más vertical, empezó a acumular llegadas peligrosas. Julián Álvarez fue el gran protagonista ofensivo, generando constantes problemas a la defensa txuri urdin.

La Real resistía como podía, pero el empate llegó en el minuto 83. Julián, con un gran disparo de zurda, puso el 2-2 cuando el Atlético empezaba a creer en la remontada.

𝑼𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒏 𝒑𝒐𝒅𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒍𝒍𝒆𝒗𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅... 🕷️🕸️ Julián Álvarez rescata al @Atleti en el minuto 82.#LaCopaMola #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/cVLmxcgc8z — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 18, 2026

El empate de 'La Araña' llevó el partido a la prórroga, la tercera consecutiva en una final de Copa. El cansancio empezó a pesar, y ambos equipos optaron por minimizar riesgos. Aun así, hubo ocasiones. Julián Álvarez estrelló un balón en la escuadra y Kubo obligó a Musso a una intervención salvadora. Marrero, en la portería de la Real, también fue clave, especialmente en salidas arriesgadas y acciones decisivas.

Las lesiones y los calambres marcaron el tramo final. Aramburu tuvo que abandonar el campo, y el desgaste era evidente en ambos bandos. Pero el marcador no se movió.

La lotería de los penaltis

Con el 2-2 tras 120 minutos, el título se decidió desde los once metros. La tensión era máxima. Marrero comenzó erigiéndose en héroe al detener el primer lanzamiento del Atlético, ejecutado por Sorloth. Poco después, Musso respondió deteniendo el disparo de Óskarson.

La tanda avanzaba con máxima igualdad. Julián, Sucic, Almada y Aihen no fallaron. Todo quedó en manos de los últimos lanzadores. Álex Baena empató para el Atlético, pero Pablo Marín no tembló en el quinto penalti de la Real. Su gol (3-4) desató la locura y selló el triunfo txuri urdin.

Marrero y la fe como claves

Si hubo un nombre propio en la final, ese fue el de Marrero. El guardameta de la Real fue decisivo tanto durante el partido como en la tanda, sosteniendo a su equipo en los momentos más críticos.

Pero más allá de individualidades, la victoria de la Real se construyó desde la resistencia y la fe. Supo golpear primero, resistir cuando el Atlético dominaba y mantener la calma en el momento decisivo.

El Atlético, por su parte, se quedó a las puertas tras una gran reacción en la segunda mitad. Tuvo ocasiones para ganar, especialmente en la prórroga, pero la falta de acierto le condenó.

La Real Sociedad levanta así la Copa tras una final inolvidable, en la que supo sufrir y competir hasta el último suspiro. Una noche de fútbol total, de esas que explican por qué la Copa sigue siendo una competición única.