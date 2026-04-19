Simeone tras perder la Copa del Rey: "Los aficionados necesitan ganar, no mensajes"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró visiblemente afectado tras caer derrotado este sábado en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. El encuentro, disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, tuvo que decidirse en la fatídica tanda de penaltis tras concluir con un empate a dos en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Cuestionado en rueda de prensa sobre qué le diría a la afición rojiblanca tras este duro varapalo, el técnico argentino fue tajante y rehuyó cualquier excusa o discurso de consolación. "Yo creo que los aficionados necesitan ganar, no necesitan mensajes", aseveró el preparador atlético, dejando claro que en el fútbol de élite el único consuelo real es la victoria.

Analizando el desarrollo del choque, Simeone reconoció que a su equipo le costó entrar en la dinámica adecuada durante los primeros compases. Aunque lograron sobreponerse al tanto inicial del cuadro vasco, el técnico lamentó la posterior caída de intensidad de sus pupilos. "Volvimos otra vez a cargar en un ritmo bajo, con poca intensidad, y ellos fueron ahí más intensos que nosotros", explicó, señalando que esta falta de contundencia propició que se marcharan al descanso por detrás en el marcador.

El paso por los vestuarios sirvió para revitalizar al conjunto madrileño. Simeone destacó que el segundo tiempo fue el escenario donde realmente demostraron cómo debían afrontar la final. Lograron la igualada y rozaron el triunfo antes de la prórroga con claras ocasiones. "El partido era el gol de Johnny, era el gol de Baena... Desgraciadamente se fueron por muy poco", se lamentó el entrenador.

El desgaste físico también jugó un papel fundamental, especialmente tras haber disputado un exigente encuentro liguero frente al Barcelona apenas cuatro días antes. A pesar de ello, el preparador puso en valor el enorme sacrificio de la plantilla durante el tiempo extra, donde un disparo de Julián se estrelló en el travesaño, impidiendo evitar los penaltis que finalmente darían el título a los donostiarras.

Lejos de buscar consuelo en el inminente compromiso de semifinales de la Liga de Campeones frente al Arsenal, Simeone confesó que el dolor de la derrota copa ahora mismo sus pensamientos. "No estoy pensando en el Arsenal, me duele lo de hoy mucho. Necesitábamos ganar", concluyó el argentino, reafirmando su exigencia competitiva y defendiendo decisiones tácticas como la sustitución de Ademola Lookman en busca de mayor profundidad ofensiva.