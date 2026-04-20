El cierzo se lleva a los mejores canteranos del Zaragoza y las promesas de su presidente ausente

Seis meses sin pisar España. Seis meses sin dar explicaciones. Seis meses, en definitiva, de silencio mientras el proyecto deportivo se desmorona. La ausencia de Jorge Mas al frente del Real Zaragoza no es solo una cuestión simbólica: es el reflejo de un modelo de gestión que hace aguas por todos los lados. Y si el primer equipo coquetea peligrosamente con el abismo de la Primera RFEF, la cantera —ese supuesto pilar estratégico— vive una sangría constante de talento que nadie parece capaz (o dispuesto) a frenar.

El contraste entre las promesas del verano de 2022 —cuando Mas y su equipo desembarcaron en el club maño— y la realidad actual resulta demoledor. Entonces, el empresario americano-cubano hablaba sin ambages de ascenso a Primera División y de una apuesta decidida por la base. Hoy, cuatro temporadas después, el primer equipo se tambalea y el Deportivo Aragón —filial del Real Zaragoza— acaba de consumar el descenso matemático a Tercera RFEF con su derrota frente a la SD Logroñés (1-0) en Las Gaunas. Pero lo más preocupante de todo es la pérdida sistemática de jóvenes con proyección.

Según detalla el investigador deportivo Luis Serrano Antón a Libertad Digital, la fuga de talento se ha convertido en una constante desde la temporada 2022/23. Clubes como Real Madrid, FC Barcelona, Real Betis o Villarreal CF, además de agencias especializadas, han encontrado en la cantera zaragocista un caladero accesible. No es casualidad: cuando un club no protege ni convence, otros lo hacen por él.

El caso de Jano Monserrate, centrocampista formado en el Real Zaragoza y que debutó en LaLiga EA Sports con el Atlético de Madrid el pasado 31 de enero, en el campo del Levante (0-0), es solo la punta del iceberg. Detrás hay decenas de historias similares, menos visibles, pero igual de significativas.

Un problema estructural sin resolver

La reacción del club ha sido, cuando menos, errática. En noviembre de 2024, el entonces responsable de cantera, Ramón Lozano, optó por cerrar las puertas de la Ciudad Deportiva a agentes y ojeadores. Una medida más cercana al impulso que a la estrategia: no solo fracasó, sino que evidenció la falta de un plan coherente.

Tras su salida, el director general del Real Zaragoza, Fernando López Lobete, revirtió la decisión y volvió a permitir el acceso. Pero el daño ya estaba hecho. Y, lo que es peor, la fuga no se detuvo. En paralelo, la responsabilidad sobre la estructura deportiva también ha salpicado a figuras como Mariano Aguilar, señalado por Luis Serrano como parte del entramado que no ha sabido —o querido— blindar la cantera.

El episodio más polémico llegó con cuatro juveniles —un defensa, un centrocampista y dos delanteros, uno de los cuales era el máximo goleador de la categoría— fueron apartados de las competiciones oficiales. La explicación fue técnica. La interpretación, mucho más inquietante: presión encubierta para forzar renovaciones. El mensaje que, según el investigador deportivo, percibieron jugadores y familias fue tan claro como inquietante: o firmas o desapareces. Una política que, lejos de fidelizar, espanta.

La ley del mercado… y la incapacidad del club

Conviene entender el marco legal. En España, un jugador puede firmar contrato profesional a partir de los 16 años, pero estos acuerdos son siempre temporales. Cuando finalizan, el futbolista decide. Así de simple. Y ahí es donde el Zaragoza pierde la partida.

Porque mientras otros clubes presentan proyectos sólidos, condiciones competitivas y planes de desarrollo claros, la entidad aragonesa ofrece incertidumbre. No se trata solo de dinero, sino de credibilidad. De futuro y de confianza.

Casos como el de Iván Azón, un exzaragocista que actualmente está triunfando en el Ipswich Town inglés —club que está segundo en la Championship y sueña con el ascenso a la Premier League— ilustran esta dinámica: el talento no espera eternamente a que el club reaccione.

Imagen deteriorada

El problema trasciende lo deportivo. Es una cuestión de marca. ¿Qué mensaje lanza el Real Zaragoza a jóvenes promesas y sus familias? ¿Qué confianza puede generar un club donde las decisiones parecen improvisadas y las promesas institucionales se diluyen?

La etapa actual, marcada por la multipropiedad y decisiones discutibles, ha erosionado seriamente la imagen de la entidad. Y la cantera, lejos de ser un refugio, se ha convertido en otro foco de conflicto.

Las preguntas que plantea Luis Serrano a Libertad Digital son incómodas pero necesarias:

¿es ético presionar a menores con decisiones deportivas?, ¿es este el modelo de negociación que pretende el club?, ¿qué papel juegan en este contexto dirigentes como López Lobete o Mariano Aguilar?

Las respuestas, de momento, brillan por su ausencia.

Sin método y sin rumbo

El denominador común de todos estos episodios es la falta de un plan estructurado. Decisiones improvisadas, cambios de criterio constantes y ausencia de liderazgo real. Un cóctel que, en el fútbol profesional, suele tener consecuencias previsibles.

Y el resumen es bastante contundente: sin metodología, sin rigor y sin coherencia, no hay proyecto que sobreviva. Desgraciadamente, el Real Zaragoza lleva demasiado tiempo instalado en esa inercia. En ese escenario, la gestión de figuras como López Lobete y Mariano Aguilar queda bajo el foco, al formar parte de una estructura que no ha sabido frenar la hemorragia.

La cantera, que debería ser una inversión a medio y largo plazo, se gestiona con urgencias de corto recorrido. Y así, inevitablemente, el talento acaba volando.

El silencio de Mas

Mientras tanto, Jorge Mas sigue sin comparecer. Su ausencia no es solo física, sino principalmente institucional. En momentos críticos, el liderazgo se mide en presencia, en decisiones y en explicaciones. Y ninguna de las tres ha aparecido el empresario de origen cubano, que solo ha estado en Zaragoza nueve veces desde que asumió el control de la entidad —su última visita a la capital aragonesa se remonta a octubre de 2025—.

Las promesas del año 2022 —ascenso y apuesta por la cantera— se han convertido en papel mojado. El viento del cierzo, ese que todo lo arrastra en Zaragoza, también se ha llevado las palabras de Jorge Mas, que en su condición de copropietario y presidente del Inter Miami, sí acudió a principios del pasado mes de marzo a la Casa Blanca para participar en el acto de homenaje al equipo tras haber conquistado la MLS Cup el pasado mes de diciembre, fotografiando junto a Leo Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul y, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mientras Mas presume de los éxitos del Inter, en Zaragoza parece estar dejando un solar: un club a la deriva —con el equipo instalado todavía en puestos de descenso a Primera RFEF al ser cuarto por la cola y a tres puntos de la salvación, a falta de seis jornadas para el final de LaLiga Hypermotion—, una cantera desprotegida y una afición que empieza a asumir que el problema no es coyuntural, sino estructural.

Porque cuando el talento se marcha y el liderazgo no aparece, el futuro deja de ser una promesa para convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.