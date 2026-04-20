El efecto Messi sacude al Cornellà: un estreno mediático "fuera de lo natural" sin victoria

El fútbol modesto rara vez ocupa el foco mediático global, pero en Cornellà esa lógica ha cambiado de forma radical. Y es que la llegada de Lionel Messi como propietario de la UE Cornellà ha transformado por completo el entorno del club. En cuestión de días, lo que antes era rutina se ha convertido en un escenario de máxima atención. De hecho, el primer partido tras el anuncio, disputado en el Nou Municipal, reflejó ese cambio: más medios, más cámaras y una expectación inusual para un equipo acostumbrado a un perfil discreto.

El efecto de la noticia fue inmediato. El Cornellà pasó de ser un club seguido principalmente a nivel local a convertirse en tendencia internacional. Las redes sociales son el mejor termómetro de este fenómeno y un detalle es que el club superó en seguidores al RCD Espanyol en Instagram, alcanzando cifras que lo sitúan entre los más seguidos de Cataluña, solo por detrás del FC Barcelona y el Girona FC. Este crecimiento refleja el alcance global de la figura de Messi, capaz de alterar el posicionamiento de una entidad en cuestión de horas.

Un vestuario en adaptación

Dentro del equipo, la consigna es mantener la calma. El cuerpo técnico insiste en centrarse en la competición, aunque reconoce que el contexto ha cambiado. El entrenador Ignasi Senabre describió la situación como algo "fuera de lo natural", mientras que jugadores y técnicos admiten que el impacto inicial ha sido difícil de asimilar. La presión mediática y la atención externa generan un entorno distinto, especialmente en los primeros minutos de juego, donde los nervios se hicieron evidentes.

No hay que olvidar que este vestuario cuenta con perfiles que ya han vivido escenarios de exposición, como el portero Rubén Miño, con pasado en el Barça, o jóvenes formados en entornos competitivos exigentes. Esta experiencia puede ser clave para gestionar una etapa en la que el foco ya no está solo en lo deportivo, sino también en lo institucional y mediático.

La reacción de la afición

En la grada, la llegada de Messi se ha vivido con entusiasmo y sorpresa. Muchos aficionados reconocen que, en un primer momento, pensaron que la noticia no era real. Sin embargo, la confirmación oficial desató una ola de ilusión. Durante el partido ante la Fundació Esportiva Grama, el ambiente estuvo marcado por conversaciones sobre el nuevo propietario más que por el propio encuentro.

Además, comenzaron a aparecer los primeros signos del impacto comercial. En los alrededores del estadio ya se ofrecían camisetas con el nombre y dorsal de Messi, aunque aún no estaban disponibles de forma inmediata. Este interés anticipa un aumento en los ingresos por merchandising, uno de los aspectos clave en la transformación económica del club.

Expectativas deportivas y económicas

La llegada de Messi abre un escenario lleno de incógnitas. Algunos aficionados sueñan con un salto de categoría y ven posible alcanzar el fútbol profesional con una inversión adecuada. Otros, en cambio, prefieren una evolución más gradual, consolidando al equipo en su categoría actual sin alterar en exceso la estructura del club.

El debate también se extiende a cuestiones como los precios de los abonos o el modelo de gestión. La presencia de una figura global puede atraer patrocinadores, mejorar infraestructuras y potenciar la cantera, pero también plantea el reto de mantener la identidad de un club histórico del fútbol catalán.

Un estreno sin victoria

En lo deportivo, el estreno de la era Messi no vino acompañado de triunfo. El Cornellà empató 1-1 en un partido en el que tuvo que reaccionar tras el gol inicial del rival. Gonzalo Pereira firmó el primer tanto del club en esta nueva etapa, un momento simbólico que marca el inicio de una era distinta.

Más allá del resultado, lo ocurrido en el Nou Municipal confirma que el Cornellà ya no es el mismo. La llegada de Messi ha cambiado su dimensión, su visibilidad y sus expectativas. Ahora, el desafío será trasladar ese impulso mediático al terreno de juego y construir un proyecto sólido que esté a la altura de la figura que lo lidera.