Escándalo en Salamanca: detienen el partido por el cántico "musulmán el que no bote"

El fútbol español volvió a vivir un episodio preocupante en las gradas. El encuentro entre el Salamanca CF UDS y el Deportivo Fabril, correspondiente a la Segunda RFEF, se vio interrumpido tras la aparición de cánticos xenófobos por parte de un sector del público local. Lo sucedido empañó un partido clave de la jornada y reabre el debate sobre el comportamiento en los estadios.

El incidente tuvo lugar en torno al minuto 36 de juego, cuando desde una zona del Fondo Sur comenzaron a escucharse gritos de "musulmán el que no bote". El colegiado José Antonio Gil Arenas no dudó en aplicar el protocolo antirracismo y detuvo el partido durante aproximadamente dos minutos.

Tras percatarse de la situación, el árbitro se dirigió al delegado de campo para activar las medidas correspondientes. A través de la megafonía del Estadio Helmántico se solicitó a los aficionados que cesaran inmediatamente los cánticos, advirtiendo de posibles consecuencias mayores si persistía la conducta.

Activación del protocolo

La actuación siguió el procedimiento establecido en estos casos, que contempla la interrupción temporal del partido como primer paso. Este protocolo busca frenar comportamientos discriminatorios y proteger la integridad de jugadores, árbitros y espectadores.

El acta arbitral recogió de forma explícita lo ocurrido, señalando que los cánticos provenían de un sector identificado con la afición local. Este documento será clave en la posible apertura de un expediente disciplinario.

Un problema recurrente

Lo sucedido en Salamanca no es un hecho aislado. Hace pocas semanas, un episodio similar tuvo lugar durante un partido de la selección española de fútbol frente a la selección de fútbol de Egipto en el RCDE Stadium. En aquella ocasión, el mismo cántico se escuchó durante varios minutos, generando una fuerte polémica.

La repetición de estos comportamientos evidencia que, pese a las campañas de concienciación y las medidas disciplinarias, el racismo y la xenofobia siguen presentes en algunos sectores del fútbol.

Consecuencias posibles

Aunque el partido pudo reanudarse y concluir sin nuevos incidentes, las consecuencias podrían ir más allá del resultado deportivo. La normativa contempla sanciones que van desde multas económicas hasta el cierre parcial del estadio o la pérdida de puntos en casos graves.

El club local podría enfrentarse a medidas disciplinarias en función de lo que determinen los organismos competentes. Todo dependerá de la valoración de los hechos y de si se considera que hubo responsabilidad en el control de la grada.

Una imagen dañada

Más allá de las posibles sanciones, el incidente deja una imagen negativa del fútbol como espectáculo. La conducta de una minoría vuelve a poner en cuestión el ambiente en los estadios y el papel de los clubes en la prevención de estos comportamientos.

Erradicar estos episodios sigue siendo uno de los grandes retos del deporte. La rapidez en la respuesta arbitral y la activación del protocolo son pasos importantes, pero insuficientes si no van acompañados de un cambio cultural en las gradas.