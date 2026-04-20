Los planes del Real Madrid con los tres jugadores que acaban contrato este verano

El Real Madrid se asoma a un verano especial. No lo es por la ausencia de títulos, ni por la sensación de fin de ciclo que sobrevuela el Bernabéu, sino por algo más concreto: tres nombres propios, tres contratos que expiran el próximo 30 de junio y tres decisiones que definirán la hoja de ruta inmediata del club. Antonio Rüdiger, Dani Carvajal y David Alaba representan, cada uno a su manera, una etapa que se apaga.

Porque en Chamartín no se trata solo de renovar o dejar marchar. Se trata de decidir qué modelo de equipo quiere ser el Madrid en el corto plazo.

Rüdiger: continuidad prácticamente asegurada

El caso de Rüdiger es, de los tres, el más claro… y también el más sintomático. El central alemán ha pasado de estar en la rampa de salida a convertirse en una pieza más que útil en medio del desconcierto defensivo, especialmente teniendo en cuenta que Dean Huijsen no ha ofrecido el rendimiento esperado y que Raúl Asencio ha ido de más a menos, dejando de contar para Álvaro Arbeloa.

El club, fiel a su política con jugadores veteranos, ha puesto a Rüdiger sobre la mesa una oferta de renovación por una temporada más.

No es un gesto casual. Es el mismo patrón que ya siguieron en su día con nombres ilustres como Toni Kroos o Luka Modric: contratos cortos, control salarial y evaluación año a año, especialmente en el caso de los futbolistas mayores de 30 años. El mensaje es claro: continuidad, sí; compromisos largos, no.

Rüdiger, que ha priorizado quedarse frente a ofertas más lucrativas, parece dispuesto a aceptar. Pero su renovación no responde tanto a una apuesta de futuro como a una necesidad coyuntural. El Madrid necesita tiempo para reconstruir su defensa y, mientras tanto, el alemán, de 33 años, es un seguro de mínimos. Renovar a Rüdiger no es mirar adelante. Es evitar el vacío.

Carvajal: el adiós inevitable

Si el caso del alemán se mueve en el terreno de la utilidad, el de Dani Carvajal entra de lleno en el de la emoción. Capitán, canterano, símbolo de una generación irrepetible… pero también víctima del paso del tiempo.

El club lo tiene prácticamente decidido: casi con total seguridad, no habrá oferta de renovación para el lateral de Leganés, que el pasado 11 de enero cumplió 34 años. La combinación de edad, problemas físicos y pérdida de protagonismo ha pesado más que el legado. Y en el Madrid, el pasado rara vez compra el futuro.

No será una salida abrupta. Más bien al contrario: todo apunta a una despedida con honores, acorde a una trayectoria que incluye seis Champions y una fidelidad incuestionable. Pero el mensaje interno es contundente: el lateral derecho será una de las posiciones a regenerar, teniendo también en cuenta que el rendimiento defensivo del inglés Trent Alexander-Arnold ha dejado bastante que desear.

Carvajal encarna ese momento incómodo en el que un club grande debe elegir entre lo que fue y lo que necesita ser. Y el Madrid, históricamente, nunca ha dudado demasiado en esa disyuntiva.

Alaba: un final anunciado

El tercer vértice del triángulo es, probablemente, el más sencillo de resolver. David Alaba tiene pie y medio fuera del club. Las lesiones, la irregularidad y el cambio de jerarquías en la defensa han ido diluyendo su papel hasta convertirlo en un jugador prescindible. El Madrid no contempla su continuidad y ya trabaja en la llegada de un nuevo central que ocupe ese espacio.

A diferencia de Carvajal, su salida no tendrá carga simbólica. Será una operación funcional dentro de un plan más amplio: rejuvenecer la plantilla y ajustar el equilibrio defensivo.

Alaba no se va por lo que fue incapaz de dar en estas cinco temporadas (llegó en verano de 2021), sino porque el equipo ha dejado de necesitar lo que ofrecía.

Tres decisiones, una misma dirección

El análisis conjunto de los tres casos dibuja una línea clara. El Real Madrid no está tomando decisiones aisladas, sino ejecutando un plan: reducir peso veterano, liberar masa salarial y abrir espacio a una nueva estructura competitiva.

El denominador común entre Rüdiger, Carvajal y Alaba es evidente: el Madrid quiere volver a ser reconocible, pero no necesariamente con los mismos nombres. Sin embargo, no todo es tan limpio como parece en los despachos. Porque cada decisión conlleva un riesgo. Y el principal es quedarse a medio camino: ni mantener la experiencia suficiente ni acelerar del todo la renovación.

Prescindir de Carvajal y Alaba implica rehacer dos posiciones clave de la defensa. Renovar a Rüdiger solo un año obliga a seguir pensando en su sustituto a corto plazo. Es decir, el Madrid no solo deberá fichar, sino acertar. Y ahí reside la verdadera incógnita. No en lo que hará con estos tres jugadores —eso parece bastante definido—, sino en lo que vendrá después.

Porque en el Real Madrid, como tantas veces en su historia, el problema nunca es cerrar ciclos, sino más bien acertar con el siguiente.