Pedri, también en formato audiolibro para niños

Audible ha lanzado Pedri y la leyenda de las botas de oro, su último audiolibro deportivo para los amantes del fútbol. Como queda reflejado en el título, el audiolibro trata sobre el crack del FC Barcelona y de la selección española, y narra el duro camino del joven talento canario hasta convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo.

El título presenta al azulgrana convertido en protagonista de un relato de superación, esfuerzo y talento, con una aventura que mezcla el fútbol, la fantasía y la emoción.

La historia arranca en la localidad del futbolista: Tegueste (Tenerife). Allí, Pedri sueña con jugar en el gran equipo de su pueblo, pero todos dicen que es demasiado pequeño. Mientras los mayores disputan el campeonato, él debe conformarse con entrenar y esperar su oportunidad. Pero cuando la misteriosa Abuela Nube le habla de unas botas doradas ocultas en la cima del Teide, Pedri descubre que el fútbol no solo se juega en el campo… también en el corazón.

Con la ayuda de su inseparable amigo Bola, un balón muy especial, Pedri deberá enfrentarse a pruebas de valentía, cruzar un puente flotante, desafiar a un dragón guardián y demostrar que el verdadero talento va más allá de la fuerza. Una historia inspiradora llena de fútbol, magia y emoción, perfecta para los pequeños campeones que sueñan con llegar a lo más alto.

El lanzamiento llega, además, en un momento en el que Pedri vuelve a tener un peso decisivo en el Barça de Hansi Flick. El canario, ya recuperado de su lesión, ha jugado 37 partidos oficiales esta temporada, firmando dos goles y diez asistencias entre todas las competiciones, y sobre todo dejando su liderazgo en el juego culé.