Preocupación por la lesión de Rodri Hernández: "No sé cuánto tiempo estará fuera"

El Manchester City consiguió la victoria frente al Arsenal (2-1) para seguir manteniendo la tensión por la consecución de la Premier League. Los citizens dependen de sí mismos para poder alzar el título. En estos momentos se encuentran a tres puntos del equipo de Arteta, pero con un partido menos. Sin embargo, los problemas físicos de Rodri Hernández dan un sabor amargo a este gran momento que atraviesa el equipo.

El español tuvo que retirarse del partido en el minuto 88 debido a un dolor en la ingle. "No sé cuánto tiempo estará fuera Rodri. Ha sido en la ingle, creo que dijo el doctor, pero veremos. Le haremos pruebas esta noche o mañana", afirmó Pep Guardiola en rueda de prensa. La lesión llega en un momento delicado ya que Rodri estaba volviendo a recuperar su mejor versión.

En el mes de octubre sufrió una lesión en el muslo que le mantuvo alejado de los terrenos de juego hasta 2026 y al comienzo de la temporada 24/25 sufrió una lesión de ligamento cruzado. La mala noticia no es solo para el conjunto inglés, sino también para la selección española.

El Mundial está a la vuelta de la esquina y Rodri es uno de los pilares fundamentales del centro del campo, por lo que el desarrollo de su estado físico hasta el verano preocupa a Luis de la Fuente. Por otro lado, el ganador del Balón de Oro será uno de los capitanes de España durante el torneo.