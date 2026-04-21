El estadio de La Cartuja se ha convertido en un habitual para albergar las finales de la Copa del Rey, pero existen algunas cuestiones en cuanto a organización que todavía deben ser mejoradas. Miles de aficionados que acudieron a ver el duelo entre Atlético de Madrid y Real Sociedad mostraron su enfado a través de las redes sociales.

Uno de los problemas comentados fue la situación de las personas en la zona de movilidad reducida. Los aficionados del Atlético de Madrid fueron colocados en la última fila de la grada baja de Gol Norte, sin ninguna plataforma de por medio, justo detrás de la zona de animación.

Así se ve desde la entrada de los discapacitados en La Cartuja. Que grande la @rfef . Vergonzoso. No se ve nada. Desgraciados. Y el @Atleti que lo consiente. Me gustaría verlos así a ellos. pic.twitter.com/jM9mrYJTwO — Jose Luis González (@J_L_Gonzalez_) April 18, 2026

Debido a ello, y a que la mayor parte de las personas situadas por delante se encontraban de pie, aquellos que se encontraban en silla de ruedas tenían una visibilidad muy reducida, prácticamente nula del terreno de juego.

El Atlético de Madrid ha reaccionado rápido y ha devuelto a los 46 hinchas afectados y a sus acompañantes el dinero de las entradas. Ahora, el club reclamará a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el coste de las localidades.

Otros de los problems que reportaron los aficionados desplazados hasta Sevilla, en lo que se refiere al estadio, fueron la existencia de accesos mal señalizados, la presencia de agentes a caballo entre la gente, la falta de iluminación y transporte en el momento de la salida, entre otros. Por otro lado, la Fan Zone se quedó pequeña para la cantidad de aficionados que se dieron cita, siendo asimismo los precios de comida y bebida en el interior elevados.