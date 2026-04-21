Escándalo en Italia: prostitutas y gas de la risa con 50 jugadores y deportistas de élite como clientes VIP

La Guardia di Finanza desmanteló una red acusada de explotar la prostitución y gestionar eventos ligados al ocio nocturno que habría prestado servicio a futbolistas de alto nivel, incluidos de Serie A, con el uso además de 'gas de la risa' como sustancia recreativa.

Según La Gazzetta, alrededor de cincuenta jugadores de la Serie A, incluidos algunos del Milan y del Inter, estuvieron involucrados como clientes. También se habla en las pesquisas de una mujer embarazada como fruto de sus relaciones con uno de esos usuarios de la red de prostitución.

A #Milano un giro di #escort di lusso nei locali alla moda. Tra i clienti ci sono anche calciatori di Serie A e un pilota di Formula Uno. La Guardia di finanza sequestra oltre un milione di euro.#Tg1 Stefano Fumagalli pic.twitter.com/ic0ZjxyZuC — Tg1 (@Tg1Rai) April 20, 2026

La operación, que está siendo investigada por el Tribunal de Milán a petición de la Fiscalía, se saldó con cuatro personas bajo arresto domiciliario, acusadas de favorecer la prostitución mediante la organización de servicios de acompañamiento o escorts, así como de blanqueo de capitales procedentes de esta actividad.

La Unidad de Policía Económica y Financiera de la Guardia di Finanza explicó a la agencia que la organización gestionaba eventos que "incluían también la posibilidad, para clientes adinerados (porque se habla sobre todo de deportistas y futbolistas profesionales), de acceder a servicios sexuales".

Los clientes solicitaban 'gas de la risa' en sus fiestas

"Y al uso de óxido nitroso como sustancia excitante y recreativa", agregaron estas fuentes, en referencia al conocido como 'gas de la risa', un compuesto químico con propiedades anestésicas y analgésicas que se utiliza a su vez como droga lúdica.

Aunque los clientes no están siendo investigados, el caso generó controversia en el entorno del fútbol italiano, sobre todo del Milan y del Inter, ambos clubes de la ciudad, ya que entre los usuarios identificados figuran varios jugadores de equipos de primer nivel y también empresarios, si bien no se han difundido nombres concretos.

"Lamentablemente no es un delito, no está tipificado como tal. Las chicas eran totalmente complacientes, por lo que no hay ningún tipo de violencia; no ha surgido ningún indicio de violencia en los actos de la investigación", recalcó la Guardia di Finanza ante la pregunta de si eventualmente la clientela podría ser investigada.

Un piloto de Fórmula 1, en las escuchas

Las escuchas telefónicas, publica La Gazzetta, revelan que un piloto de Fórmula 1 también utilizó los servicios de dicha red. "Tengo un amigo que es piloto de Fórmula 1 y quiere una novia de pago. ¿Podemos encontrarla?", habría preguntado uno de los implicados, a lo que recibió como respuesta: "Le enviaré a la brasileña".

La operación incluyó registros en varios inmuebles y la incautación de más de 1,2 millones de euros, considerados por las autoridades como beneficios ilícitos derivados de la actividad investigada.

Según la investigación, la organización ofrecía paquetes "todo incluido" por varios miles de euros que abarcaban cenas en locales exclusivos de la vida nocturna milanesa, alojamiento en hoteles de alta gama y la compañía de mujeres.

Los investigadores sostienen que la red operaba bajo la apariencia de una agencia de eventos con sede en el área metropolitana de Milán, que durante años habría organizado fiestas en discotecas y otros establecimientos, mientras en paralelo gestionaba la captación de mujeres, incluidas escorts profesionales.

De acuerdo con las pesquisas, las jóvenes eran alojadas en inmuebles vinculados a la propia agencia y posteriormente remuneradas por los servicios prestados a los clientes.