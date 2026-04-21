Militao se marcha lesionado y enciende las alarmas en el Real Madrid

Nuevo contratiempo para Álvaro Arbeloa en el Real Madrid. Este martes, poco antes del descanso del partido de LaLiga EA Sports que está disputando contra el Deportivo Alavés en el Bernabéu (1-0 al intermedio), Éder Militao se marchó sustituido, llevándose la mano a la pierna izquierda.

En el 44’, el brasileño realizó un remate poco ortodoxo, estrellando la pelota contra el larguero, y a continuación se lastimó la rodilla. Pidió el cambio y unos minutos después entró Antonio Rüdiger en su lugar.

Saltan las alarmas en el Real Madrid 😞 Éder Militão se marcha sustituido por problemas en su rodilla#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/jBwL9mvXdW — DAZN España (@DAZN_ES) April 21, 2026

Las primeras noticias son tranquilizadoras: Militao sufre molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda, después de haber sufrido una lesión en esa zona. En concreto, fue en la derrota en el Bernabéu ante el Celta de Vigo (0-2), el pasado 8 de diciembre. No fue hasta el pasado 4 de abril cuando el zaguero volvió a los terrenos de juego, con gol además, ante el Mallorca, en un partido que los blancos terminarían perdiendo (2-1).

No es de extrañar que Militao haya encendido las alarmas en el Madrid, pues se ha roto el ligamento cruzado anterior (LCA) dos veces en poco más de un año.

La primera rotura del cruzado, de la rodilla izquierda, se produjo en agosto de 2023. Quince meses después, en noviembre de 2024, volvió a romperse el cruzado, en este caso de la rodilla derecha, incluyendo rotura de meniscos.