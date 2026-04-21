Un heroico Javi Navarro da al Real Madrid su segunda Youth League

El Real Madrid conquistó la UEFA Youth League seis años después al imponerse al Brujas en una final resuelta en la tanda de penaltis (2-4). El conjunto blanco, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, encontró en su portero Javi Navarro al gran héroe de la noche. El motivo es que el guardameta detuvo dos lanzamientos desde los once metros, repitiendo su actuación decisiva de semifinales ante el Paris Saint-Germain y guiando a su equipo hacia su segundo título continental juvenil.

El Juvenil A firmó una primera mitad de gran nivel, dominando el juego con paciencia y generando peligro constante, especialmente por la banda derecha. Dani Yáñez se convirtió en el principal foco ofensivo, poniendo a prueba en varias ocasiones al portero rival, Vanden Driessche. La insistencia blanca encontró recompensa en el minuto 23, cuando una jugada colectiva culminó con un taconazo de Jacobo, que adelantó al Real Madrid con una acción de gran calidad.

El conjunto madrileño pudo ampliar la ventaja antes del descanso, pero la falta de acierto mantuvo con vida a un Brujas que apenas había concedido goles en todo el torneo. Esa falta de contundencia terminaría marcando el desarrollo del partido.

Reacción del Brujas y máxima igualdad

Tras el paso por vestuarios, el Brujas dio un paso adelante y comenzó a generar peligro, especialmente a través de Koren. El empate llegó en el minuto 64, cuando Jensen aprovechó un pase atrás para igualar el marcador. A partir de ese momento, el partido entró en una fase más equilibrada, con ambos equipos midiendo riesgos.

El Real Madrid, más castigado físicamente, logró resistir los intentos del conjunto belga y también dispuso de ocasiones para volver a adelantarse, aunque sin éxito. Con el empate persistente, la final se encaminó hacia la tanda de penaltis, repitiendo el guion vivido en semifinales.

Javi Navarro, decisivo desde los once metros

En el momento decisivo desde los once metros, Javi Navarro volvió a convertirse en el protagonista absoluto. El guardameta detuvo los lanzamientos de Amengai y Koren, inclinando definitivamente la balanza a favor del Real Madrid. Sus intervenciones, unidas a la eficacia de sus compañeros —Liberto, Yáñez, Carlos Díez y Diego Aguado—, aseguraron el triunfo blanco.

Navarro confirmó así su papel como figura clave del torneo, erigiéndose en un auténtico bastión bajo palos. Su actuación en Lausana selló una final en la que volvió a demostrar sangre fría y capacidad para decidir en los momentos más exigentes.

Este título supone un impulso para una nueva generación de futbolistas del Real Madrid, liderada por nombres como Yáñez, Jacobo o Diego Aguado. Bajo la dirección de Álvaro López, el equipo ha demostrado carácter, talento y capacidad competitiva en un torneo exigente.

Seis años después del primer título logrado por el equipo de Raúl González, esta nueva camada devuelve la ilusión a la afición madridista en un contexto complicado para el primer equipo. La consecución de esta "Segunda" Youth League refuerza el valor de La Fábrica como pilar del futuro del club.

Europa, territorio natural del Madrid

El Real Madrid volvió a demostrar que su relación con Europa trasciende categorías y generaciones. La final en Lausana confirmó una vez más su capacidad para competir al máximo nivel y resolver situaciones límite. Desde el dominio inicial hasta la resistencia final, pasando por la épica de los penaltis, el Juvenil A escribió una nueva página en la historia del club.

Con Javi Navarro como símbolo de esta conquista, el conjunto blanco reafirma su identidad competitiva y su vocación ganadora. Una victoria que no solo supone un título, sino también una declaración de futuro.