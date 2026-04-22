Arbeloa-Carvajal: ¿historia de un resquemor?

El partido Real Madrid-Alavés de este martes por la noche en el Bernabéu (2-1) dejó varias conclusiones. Más allá de que los blancos siguen sin jugar a nada y que, a pesar de todo, aún tienen opciones matemáticas de ganar la Liga —están a seis puntos del Barcelona, que este miércoles por la noche recibe al Celta en el Camp Nou—, el encuentro evidenció que la relación entre el técnico Álvaro Arbeloa y Dani Carvajal es más fría que un témpano de hielo.

El futbolista de Leganés jugó la última media hora. Entró en el campo en el minuto 64 sustituyendo a un Trent Alexander-Arnold que volvió a firmar un partido más bien discreto. En la rueda de prensa posterior al choque, a Arbeloa le preguntaron por los pocos minutos de Carvajal de cara a su objetivo de ir este verano al Mundial, que casi con total seguridad sería el último de su carrera teniendo en cuenta que Dani tiene 34 años y, sobre todo, cada vez menos peso en el equipo.

La respuesta del entrenador fue tajante, muy poco empática con un futbolista que es leyenda del Real Madrid al haberlo ganado todo con la camiseta blanca. "Yo tengo 20 ó 23 jugadores en la plantilla. Cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo", apuntó un Arbeloa visiblemente serio.

-Periodista: "Carvajal se está jugando ir al Mundial. ¿Va a ayudarle?" -Arbeloa: "Yo voy a pensar en lo que es mejor para el Real Madrid". pic.twitter.com/48vjvZUsJM — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 21, 2026

Mientras tanto, Carvajal se mostró ajeno a toda la polémica en las redes sociales, donde el Real Madrid colgó un vídeo celebrando los 300 partidos del lateral con su club. "Hola madridistas. Estamos contentos por conseguir los tres puntos. También a nivel personal por alcanzar el partido número 300 en Liga", asegura en el vídeo Carvajal, que solo ha disputado 885 minutos en 20 partidos esta temporada.

👏 ¡@DaniCarvajal92 cumple 300 partidos de Liga con el Real Madrid! pic.twitter.com/kgkUfiSbJH — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 21, 2026

Tras el partido, en declaraciones a la Cadena COPE, un ex del Real Madrid no dudó en atizar a Arbeloa por "el trato" que está dispensando en estos meses a Carvajal. "Esto es una historia que desconocemos. Será una relación con el entrenador, si es porque acaba contrato... pero es una falta de respeto que un jugador de la entidad de Carvajal no haya tenido minutos esta temporada. Pobre. ¡Carvajal no merece el trato que ha recibido por parte de Arbeloa! No lo merece", dijo el exguardameta.

💥 @santicanizares y su contundente opinión por la suplencia de Carvajal en el Real Madrid - Alavés 😡 "Es una falta de respeto a @DaniCarvajal92, es una leyenda y no se merece este trato por parte de Arbeloa" pic.twitter.com/j6K2uUtuUn — Tiempo de Juego (@tjcope) April 21, 2026

Santi Cañizares cree que el lateral tiene que demostrar en el campo que no está preparado para ser titular, algo que no le están dejando hacer. "Carvajal es una leyenda del Madrid y repito, si está cojo o mutilado... que juegue para que todo el mundo lo vea, pero que tenga la oportunidad en algún momento de demostrarlo".

Cuando Carvajal le quitó el puesto a Arbeloa...

Cabe recordar que Carvajal y Arbeloa coincidieron como jugadores del Real Madrid durante tres temporadas (2013-16). En aquel 2013, Dani regresó al club blanco tras haber estado cedido durante una campaña en el Bayer Leverkusen, donde se consagró como uno de los jugadores de la Bundesliga, y su trayectoria en el Madrid fue meteórica, llegándole a quitar el puesto a un Arbeloa que hasta entonces era el lateral derecho titular a las órdenes de José Mourinho.

En la primera temporada en la que coincidieron (2013/14, con Carlo Ancelotti como entrenador), Arbeloa jugó 18 partidos, que fueron 22 en la segunda y solo 6 en la tercera, lo que le empujó a marcharse al West Ham inglés, en agosto de 2016. Allí, Arbeloa se lesionó de gravedad, solo jugó tres encuentros y terminó colgando las botas. Carvajal, por su parte, se convirtió en el lateral derecho del Real Madrid ganando seis Copas de Europa.

El hecho de haberle quitado la titularidad a Arbeloa parece estar pasándole factura al actual capitán madridista. Pero aún hay más. En la plantilla hay tres jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio: Antonio Rüdiger, David Alaba y el propio Carvajal. El club ya se ha dirigido al alemán ofrecerle la renovación de su contrato por un año, pero no ha hecho lo mismo con Dani y el de Leganés podría acabar saliendo del equipo tras finalizar su contrato.

Sería algo que absolutamente no merece un futbolista que siempre ha sido ejemplo dentro y fuera del terreno de juego, además de haber conquistado un total de 27 títulos con el Real Madrid (seis Champions, seis Mundiales de Clubes, cuatro Ligas, cuatro Supercopas de España, cinco Supercopas de Europa y dos Copas del Rey).

"No sé si es una inquina por parte del entrenador o qué tiene, porque, bueno, al final jugó en su puesto y fue el que le quitó el puesto y le dijo: 'Tú a la cochera, que yo voy a ser aquí lateral derecho y además más brillante'", apuntó Santi Cañizares a la hora de hablar de la relación entre Carvajal y Arbeloa.

Este tipo de acciones asegura que son habituales en el fútbol. "Sobre todo cuando somos un poquito orgullositos, todos". "A mí me da que el rencor caduca más tarde que el yogur", terminó diciendo el exguardameta nacido en Madrid pero criado en Puertollano (Ciudad Real).