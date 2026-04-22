Así es el primer gol anotado con la 'Ley Wenger': el nuevo fuera de juego que se pretende implantar

El fútbol continúa probando e introduciendo reglamentaciones, entre ellas, la ‘Ley Wenger’. Esta actualización tiene el objetivo de cambiar el fuera de juego tal y como se conoce hasta estos momentos.

Según esta propuesta, un jugador solo sería considerado en fuera de juego cuando todo su cuerpo esté completamente por delante del último defensor en el momento del pase. Si cualquier parte de su cuerpo con la que pueda marcar gol está alineada con el defensa o incluso ligeramente por detrás, la jugada se consideraría legal.

Esta nueva norma se está poniendo en práctica en la liga de Canadá y los primeros goles, que serían anulados en cualquier otro partido, comenzarán a subir al marcador. El primero, el pasado fin de semana en el encuentro entre el Pacific y el Halifax Wanderers.

La acción se inicia en un córner a favor del Pacific que es despejado por el guardameta rival en un primer momento y nuevamente tras el disparo de un futbolista a las órdenes de Langford. En ese segundo rechace, el balón cae en el pie de Alejandro Díaz, quien no erra en su disparo y envía el balón al fondo de la red.

El delantero se encontraba en posición adelantada junto al defensa del Halifax Wanderers y en cualquier otro duelo, el banderín de linier habría anulado la jugada, aunque en esta ocasión y, debido a la ‘Ley Wenger’, sirvió al equipo para sumar un punto.

Alejandro Dìaz takes advantage of the daylight offside law! For the first time in #CPLSoccer, Arsène Wenger's law comes into effect, as the Pacific FC striker stays *just* onside to convert home a goal against the Halifax Wanderers pic.twitter.com/2JDlF9A9KK — OneSoccer (@onesoccer) April 18, 2026

Esta temporada la ley estará a prueba en Canadá en el ensayo dirigido por la FIFA y aprobado por la IFAB –International Football Association Board–. Posteriormente, se hará una valoración sobre los resultados y se verá si se debe producir algún cambio de cara al futuro. Si todo funciona bien, la IFAB evaluará su expansión a otras competiciones profesionales.