Aún no me creo que el Atlético perdiese una final a los 16 segundos

El otro día saliendo de ver en el Metropolitano la final entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad me di cuenta de la suerte que había tenido durante toda la era de Simeone de ver a un equipo que, como mínimo, había mostrado cholismo en vena durante todas las finales que había disputado. Desde Bucarest, pasando por el Bernabéu, dos veces en la Supercopa de Europa, Lisboa, Milán, Lyon, Tallín, Arabia... El Atlético podía ganar o perder, pero siempre fue fiable en una cosa: jamás sale a una final desconcentrado.

Ese pensamiento me recorría la mente una y otra vez porque el gol a los 16 segundos de partido fue la mayor bofetada de toda la final. Ni los penaltis me dejaron tan noqueado. Tampoco los fallos de Álex Baena o Johnny Cardoso para llevarse el título a Madrid. No, no fue nada de eso lo que me dejó toda la noche sin dormir. Fue el gol a los 16 segundos.

Jamás pensé que vería a un equipo cholista, al mismísimo Atlético de Madrid del Cholo, salir a una final de tal manera. Porque ese gol fue, al menos para mí, la final. Os doy mi razonamiento. El gol a los 16 segundos, de una tacada, te hace ir a remolque, elimina cualquier posibilidad de que la Real Sociedad empiece la final con nervios y encima hace ver que ni siquiera en un partido por un título el equipo sale como si les fuese la vida en ello. A partir de ahí no pongo en duda el coraje y las ganas de jugadores como Koke Resurrección, Marcos Llorente, Marc Pubill, Antoine Griezmann, Julián Álvarez, etc. Sin embargo, no me cabe en la cabeza que tras hacerlo en 24.542 partidos recientes haya un jugador del Atlético que al descanso de una señora final suelte la peor frase de la historia reciente del club: "Hemos vuelto a tirar la primera parte".

Por ello no estoy nada de acuerdo con eso de que la final fue cruel para el Atlético. Sí lo fue en Lisboa o Milán, pero aquí regalaste un gol a los 16 segundos y un penalti en el 1-2. Cruel es hacer las cosas bien desde el primer momento y perder. Regalar y perder no es cruel. Es doloroso, pero no cruel, y este Atlético, como un mal alumno, lleva intentando estudiar el último día varios años para aprobar e irse de vacaciones sin que les castiguen. Y la afición, como buenos padres y madres, sienten que le han dicho a su hijo que no tire las tardes sin estudiar porque no va a aprobar y este no les ha hecho ni caso.

Y luego vienen los mensajes. Los mensajes de los jugadores del Atlético son normales y lógicamente obligatorios cuando pierdes una final y la afición volverá a estar con ellos de cara a la Champions. Ahora bien, Simeone lo clavó después de la final: "La afición no quiere mensajes, la afición quiere ganar". El Cholo está harto y claro que cometió errores en la final, pero dudo mucho que ensayara un gol en contra a los 16 segundos. Por desgracia jamás veremos lo que había trabajado el argentino para la final porque alguien decidió salir al campo a verlas venir. Eso no se entrena, eso se tiene.

Ahora toca la Champions y por supuesto que creo que el Atlético puede tocar la gloria. Lo que pasa es que no me fío. Creer y desconfiar se puede con este Atlético ya que no sé si, con permiso del Arsenal en semis, estos jugadores saldrán al campo concentrados en una hipotética final. Y no lo pienso porque sí, lo pienso porque solo me dan hechos para pensar en ese sentido. No sé si saldrán concentrados, asustados o de una soberana vez con ganas de hacer historia porque no es normal lo que pasó en Sevilla por mucho que queramos darle un toque cruel a otro día estudiando en el último momento.

Por cierto, no me veréis machacando a jugadores en redes sociales. Lo que sí voy a hacer es exigir siempre a los mejores, porque por eso lo son. Si tus dos delanteros, de los que más debes fiarte para lanzar penaltis, los fallan da igual que uno de ellos te salvase la final antes. Creo tanto en Julián Álvarez que le exijo lo mismo que se le exige a los genios. ¿Le debe el Atlético llegar a la prórroga? Por supuesto. ¿Estuvo bien en la primera parte? No, como el resto salvo Ademola Lookman. ¿Metió su penalti? No. Los hechos son estos y para ser cabeza de león en un equipo no vale con los "casis" porque son precisamente esos los que te hacen cola de león en otros sitios.

Ahora llega la incertidumbre total. ¿Puede ganar el Atlético la Champions? Para mí sí. ¿Me fío de ellos o creo que la va a ganar? Mi cabeza me dice que no. A ver si de una santa vez habla el corazón de todo el mundo, sobre todo el del equipo, y gana lo irracional a lo racional. Para ello, por favor, acribillen en un paredón la maldita frase de "hemos tirado la primera parte" porque ni los planes, ni Dios ni nada te ponen las cosas en la mano. Rezar no ayuda si no vas a por las cosas. Así que si Dios quiere, como dice el Cholo, y si el Atleti quiere, aún queda trabajo por hacer. Repito, si el Atleti quiere, porque Dios al menos espera que pongas todo de tu parte.