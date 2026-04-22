El Bernabéu dicta sentencia tras el desastre de Múnich: pitos a Camavinga y Vinicius

El partido entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés no fue uno más. Los jugadores llegaban al Bernabéu tras la reciente eliminación en la UEFA Champions League ante el Bayern de Múnich, y se interpretaba como un examen directo de la afición hacia su equipo. Algo que quedó patente desde antes del pitido inicial... La respuesta en la grada fue fría, de hecho, el Santiago Bernabéu presentó la peor entrada de la temporada, con apenas 61.468 espectadores y una sensación evidente de desconexión.

La previa ya dejaba entrever el ambiente. A falta de quince minutos para el inicio, el estadio estaba lejos de llenarse, reflejo del desencanto tras el golpe europeo y de una liga prácticamente decidida. El contexto no ayudaba: noche de martes y escasos alicientes competitivos.

Victoria con ruido de fondo

El conjunto blanco se impuso por 2-1, pero el resultado quedó en segundo plano frente al juicio constante de la grada. Desde los primeros compases, los silbidos hicieron acto de presencia, primero de forma generalizada y posteriormente dirigidos a nombres propios.

La afición no perdonó la falta de intensidad mostrada en la eliminatoria europea ni las oportunidades desaprovechadas ante el Bayern. Ese malestar se trasladó directamente al partido liguero, convirtiendo cada acción en un termómetro del enfado acumulado.

Las estrellas, bajo la lupa

Los principales focos de crítica apuntaron hacia Kylian Mbappé y Vinicius Júnior. Ambos fueron pitados con insistencia durante el encuentro, en especial en los primeros minutos. El delantero francés, que no marcaba en liga desde febrero aunque sí había visto puerta ante el Bayern, fue recibido con silbidos cada vez que intervenía.

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Su gol en la primera mitad suavizó momentáneamente el ambiente, arrancando algunos aplausos, aunque no evitó que volviera a ser cuestionado tras fallar una ocasión clara. Por su parte, Vinicius Júnior vivió una noche de contraste: tras ser uno de los más señalados, logró un gol en la segunda parte que celebró con un gesto de disculpa hacia la grada y besando el escudo.

Camavinga, el gran señalado

Si hubo un nombre que concentró el mayor rechazo fue el de Eduardo Camavinga. Su entrada al campo desató una sonora pitada, repetida en cada intervención. La afición no olvida errores recientes, como su actuación en Mallorca o su expulsión en Múnich, que han marcado negativamente su temporada.

La reacción del Bernabéu en el cambio de Camavinga#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Mt2DCsrHfQ — DAZN España (@DAZN_ES) April 21, 2026

Junto a él, otros jugadores como Álvaro Carreras o Franco Mastantuono también fueron objeto de críticas, especialmente tras acciones fallidas. En su caso, la sensación es que no han cumplido con las expectativas.

No todos los futbolistas recibieron el mismo trato. Jude Bellingham pasó prácticamente desapercibido para la grada, sin muestras claras ni de apoyo ni de rechazo, aunque se marchó visiblemente molesto tras ser sustituido.

En contraste, sí hubo reconocimiento para jugadores como Andriy Lunin, aplaudido por sus intervenciones, o Arda Güler y Éder Militão, que recibieron ovaciones durante sus cambios.

Un mensaje directo al club

Más allá de los nombres propios, lo sucedido en el Bernabéu representa un mensaje claro hacia la directiva encabezada por Florentino Pérez. La afición ha marcado diferencias entre jugadores intocables y otros cuya continuidad genera dudas.

Aunque figuras como Kylian Mbappé o Vinicius Júnior fueron silbadas, el tono hacia ellos se interpretó más como un aviso que como una sentencia definitiva. En cambio, otros futbolistas quedaron claramente señalados como posibles salidas de cara al próximo mercado.

Un final de temporada sin margen

El equipo afronta el tramo final del curso sin opciones reales de títulos y con una afición que ha mostrado signos de hartazgo. La eliminación europea ha sido el detonante de una crisis de confianza que se ha trasladado directamente al estadio.

Lo vivido ante el Alavés no fue solo un partido, sino una declaración de intenciones. El Santiago Bernabéu dictó su sentencia y dejó claro que espera cambios. La respuesta del club en los próximos meses será clave para reconstruir la relación con una grada que, por primera vez en mucho tiempo, ha dejado de mirar hacia otro lado.