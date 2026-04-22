El Cádiz destituye a Sergio González tras su desastrosa racha y roza el descenso

El Cádiz CF ha tomado la decisión de destituir a Sergio González como entrenador del primer equipo tras una racha de resultados que ha llevado al conjunto amarillo a una situación límite. Su segunda etapa en el club, iniciada hace apenas mes y medio, no ha logrado revertir la dinámica negativa del equipo, y la directiva ha optado por un cambio inmediato en el banquillo con el objetivo de salvar la categoría.

El técnico catalán cierra su breve paso con números muy preocupantes: una sola victoria en siete partidos y seis derrotas consecutivas. Este balance, unido a la escasa reacción del equipo, ha terminado por precipitar su salida en un momento clave de la temporada.

Números que condenan

El rendimiento del equipo bajo la dirección de Sergio González ha sido insuficiente desde su llegada. El Cádiz apenas ha sumado 4 puntos de 45 posibles, una cifra que refleja la gravedad de la crisis deportiva. La acumulación de derrotas ha dejado al equipo al borde de los puestos de descenso, generando una presión creciente tanto en el vestuario como en la directiva.

Más allá de los resultados, el conjunto gaditano ha mostrado carencias claras en varias facetas del juego. En ataque, la producción goleadora ha sido muy limitada, mientras que en defensa se han evidenciado problemas de solidez que han penalizado al equipo en momentos decisivos. Todo ello ha contribuido a una sensación generalizada de fragilidad y falta de confianza.

Decisión urgente de la directiva

La directiva, encabezada por Manuel Vizcaíno, considera que el equipo necesita un cambio inmediato para intentar reaccionar en la recta final del campeonato. La intención inicial era mantener a Sergio González al menos hasta el próximo encuentro, pero la evolución negativa de los resultados ha acelerado los acontecimientos.

El Cádiz afronta las últimas jornadas con la obligación de sumar puntos de forma urgente si quiere evitar el descenso a Primera Federación. La situación es especialmente delicada, ya que el margen respecto a la zona roja es mínimo y cualquier tropiezo puede resultar definitivo.

Candidatos al banquillo

En paralelo a la destitución, el club ya trabaja en la elección de su próximo entrenador. Entre los nombres que ganan fuerza destacan Imanol Idiakez y Manolo Jiménez, dos técnicos con experiencia en el fútbol español y acostumbrados a gestionar situaciones de presión.

Además, también se barajan otras alternativas como Joaquín Caparrós o la opción interna de Francisco Cordero Rubio, actual técnico del filial. La elección final deberá ajustarse a la urgencia del momento y a la necesidad de encontrar un perfil capaz de cambiar la dinámica del equipo en pocas jornadas.

Según diversas informaciones, el mejor posicionado en estos momentos sería Imanol Idiakez, aunque la decisión definitiva aún no está tomada y se espera que se produzca en breve.

Un calendario decisivo

El cambio en el banquillo llega en un momento de máxima tensión deportiva. El Cádiz podría afrontar su próximo partido ante la UD Las Palmas en puestos de descenso, lo que incrementa la urgencia de una reacción inmediata.

El equipo se encuentra a solo tres puntos de la zona roja en LaLiga Hypermotion, lo que deja un margen muy estrecho para la recuperación. Cada jornada se convierte en una final para un conjunto que necesita sumar con regularidad para mantenerse en la categoría.

La destitución de Sergio González no es un hecho aislado, sino el reflejo de una temporada marcada por la inestabilidad en el banquillo. El técnico había llegado para sustituir a Gaizka Garitano, quien también fue cesado por motivos similares, lo que evidencia la dificultad del club para encontrar una solución duradera.

Este contexto ha generado incertidumbre en el entorno del equipo, que ahora deposita sus esperanzas en el próximo entrenador. La elección será clave no solo para el desenlace de la temporada, sino también para el futuro inmediato de la entidad.

Con pocas jornadas por disputarse y la permanencia en juego, el Cádiz se enfrenta a un desafío mayúsculo. El nuevo técnico tendrá la responsabilidad de devolver la competitividad a un equipo que necesita reaccionar de forma inmediata para evitar un descenso que tendría importantes consecuencias deportivas y económicas.