El Gobierno mira hacia otro lado ante el enésimo escándalo en la Liga F que la Justicia admite a trámite

La Liga de fútbol femenina (Liga F) afronta de nuevo un proceso electoral bajo sospecha, con denuncia judicial admitida a trámite, medidas cautelares pendientes y nuevos recursos en marcha. Pero quizá lo más grave no sea ya la irregularidad denunciada en sí, sino la pasividad de un Gobierno que ha regado con dinero público el fútbol femenino profesional mientras opta por no intervenir ante un rosario de conflictos, sanciones, denuncias y quejas internas que llevan demasiado tiempo sobre la mesa.

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presidida por Miguel Galán, ha vuelto a llevar ante los tribunales y ante la Comisión Electoral de la Liga F un procedimiento que considera viciado. El Juzgado de lo Mercantil de Madrid ha admitido a trámite la demanda y ha abierto la correspondiente pieza separada de medidas cautelares. Además, aunque no acordó la suspensión inmediata sin audiencia de la demandada, sí dejó viva la petición cautelar y convocó a las partes a una vista el próximo 7 de mayo. Es decir: la controversia sigue plenamente abierta y con recorrido judicial.

A esa denuncia se suma el escrito urgente presentado este martes por la asociación ante la Comisión Electoral, en el que recurre la proclamación provisional de la candidatura de Beatriz Álvarez, plantea la recusación de miembros del órgano electoral con la responsabilidad para los miembros de éste que conlleva y solicita la suspensión del proceso hasta que se resuelvan las incidencias y se celebre la vista judicial ya señalada. No se trata, por tanto, de un episodio aislado, sino de una pieza más dentro de una secuencia de impugnaciones y denuncias que viene acompañando la vida interna de la Liga F desde hace meses.

Y ahí es donde el foco político apunta de lleno al Gobierno. Porque mientras todo esto ocurre, mientras se acumulan los procedimientos y mientras la gobernanza de la competición sigue generando controversia, el Ejecutivo y el Consejo Superior de Deportes (CSD) han preferido la inacción. El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, tuvo sobre la mesa varias denuncias relacionadas con la gestión de la Liga F y decidió elevar solo una al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Y esa única denuncia elevada acabó con sanción. Conviene repetirlo: la única que el secretario de Estado consideró digna de ser enviada al TAD terminó con reproche disciplinario. La pregunta es obligada: ¿por qué no elevó el resto?

Más aún cuando la persona hoy nuevamente en el centro de la polémica, Beatriz Álvarez, no llega precisamente con un expediente inmaculado. La presidenta de la Liga F, exdirectora general de Deporte del Principado de Asturias bajo el socialista Adrián Barbón, fue amonestada públicamente por el TAD. Y lo fue no por una falta menor sin trascendencia, sino tras apreciarse una infracción muy grave, aunque se le aplicara la sanción más leve por tratarse de la primera. El hecho disciplinariamente relevante existe. La gravedad apreciada existe. Lo único que se moderó fue la consecuencia. Y aun así, el Gobierno ha actuado como si nada de eso mereciera una reacción política o institucional.

Ese silencio resulta todavía más difícil de justificar si se atiende al dinero público comprometido en el proyecto. Durante los últimos años, la Liga F ha recibido un fuerte respaldo institucional y económico en nombre del impulso al fútbol femenino profesional. Sin embargo, ese esfuerzo público no se ha traducido en un ecosistema modélico ni en una competición asentada socialmente a la altura del relato oficial. Ahí están las asistencias irrisorias de muchos partidos, impropias del volumen de recursos movilizados, y ahí está también la continua sensación de provisionalidad, conflicto y escasa credibilidad institucional que acompaña a la competición.

No se trata de negar la importancia de apoyar el fútbol femenino, sino de exigir algo elemental: si se emplea dinero público, la exigencia de transparencia, ejemplaridad y buen gobierno debería ser aún mayor. Y, sin embargo, lo que se ha producido es justo lo contrario. A cada nuevo episodio conflictivo, el Gobierno calla. A cada nueva controversia, el CSD se encoge de hombros. A cada nueva denuncia, Uribes parece optar por dejar pasar el tiempo. Como si la mera supervivencia política del proyecto importara más que su limpieza institucional.

La denuncia ahora judicializada no brota en el vacío. Es una más de las múltiples impugnaciones que se han ido acumulando y se suma a las quejas reiteradas de clubes como el Real Madrid y la Real Sociedad, que han venido mostrando su malestar con la gestión y con la deriva de la competición. Ese descontento no es una invención ni una exageración: aparece reflejado en las propias actas de las asambleas que la Liga F termina publicando en su portal de transparencia, aunque lo haga con una demora difícilmente compatible con la cultura de buen gobierno que se supone debe inspirar a una liga profesional.

Ese es, en el fondo, el verdadero problema. No tanto que en una organización existan discrepancias, sino que las advertencias se acumulen, que los clubes más relevantes expresen inquietud, que surjan procedimientos en distintas instancias, que el TAD llegue a sancionar, que los tribunales admitan demandas y que, pese a todo ello, el Gobierno siga sin mover ficha. La pasividad ya no puede venderse como prudencia. Empieza a parecer dejación.

Porque si la única denuncia elevada por Uribes terminó en sanción, si siguen aflorando nuevos procedimientos y si los clubes continúan trasladando su malestar, el Ejecutivo ya no puede refugiarse en la coartada de que aquí no pasa nada. Pasa, y mucho. Lo que sucede es que Moncloa, el CSD y el propio secretario de Estado prefieren no mirar de frente un problema incubado en una competición altamente subvencionada, políticamente mimada y cada vez más discutida en lo institucional.

La cuestión ya no es solo qué ocurrirá con estas elecciones. La cuestión es cuánto tiempo más piensa el Gobierno seguir sosteniendo con dinero de todos una estructura que encadena conflictos, proyecta dudas sobre su gobernanza y no termina de ofrecer ni el retorno social ni la ejemplaridad institucional que debería exigirse a cualquier proyecto respaldado desde el poder público.