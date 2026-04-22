El Metropolitano reúne este jueves al 'Davos' del deporte y el entretenimiento con 15 grandes nombres del negocio global

El Riyadh Air Metropolitano acogerá este jueves una de las grandes citas internacionales del negocio del deporte, el entretenimiento y la economía del ocio, con una agenda que concentrará en Madrid a algunos de los principales ejecutivos, propietarios, inversores y decisores institucionales del sector, en una convocatoria que ya es considerada el 'Davos' especializado de esta industria.

Entre los nombres más destacados figuran Miguel Ángel Gil, Nasser Al-Khelaifi, Aleksander Ceferin, Ferran Soriano, Jorge Mas, Javier Tebas, Rafael Louzán, Jorge Mendes, Luis Figo, David Villa, Fernando Torres, Jorge Garbajosa, Carmelo Ezpeleta, Chris Granger y Jordan Zachary, en una relación que refleja la dimensión internacional del encuentro.

La agenda evidencia además cuáles son hoy los grandes temas que están redefiniendo el sector. El primero es la entrada del capital y los fondos en el deporte, con un panel específico sobre inversión en activos deportivos en el que participarán representantes de Apollo Sports Capital, Quantum Pacific y Mari Group. A continuación, el foro pondrá el foco en el negocio global del fútbol, con intervenciones sobre visión de industria, clubes líderes y la transformación de las grandes marcas futbolísticas.

Otro de los ejes será la proyección internacional de las marcas deportivas y del ecosistema español, con la participación de LaLiga, la RFEF, Mahou San Miguel, Fever y Cabify, en un bloque donde se hablará de internacionalización, posicionamiento global y del impacto del horizonte del Mundial 2030.

La cita abordará también el papel de los grandes jugadores y agentes en la nueva economía del fútbol, la relación entre innovación, tecnología y fandom, y la forma en la que compañías como Nike, EA Sports, Google, Riyadh Air o Visit Rwanda están utilizando el deporte como plataforma global de marca y conexión con las audiencias.

El programa reserva asimismo espacio para el análisis de las grandes propiedades deportivas internacionales, con representantes de FIBA, MotoGP y Relevent, y para el creciente peso del entretenimiento en vivo en esta industria, con voces de OVG y Live Nation. La jornada culminará con dos conversaciones de alto nivel: una entre Miguel Ángel Gil y Nasser Al-Khelaifi, y otra protagonizada por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

Con este cartel, el Metropolitano se prepara para reunir en un solo día a parte del núcleo duro que hoy decide hacia dónde avanza el negocio global del deporte, desde la inversión institucional y la gobernanza hasta los derechos, el fútbol global, la innovación, el entretenimiento y la expansión internacional de las marcas.