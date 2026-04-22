Escándalo en la Premier League: el peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea

El peluquero de Marc Cucurella, futbolista del Chelsea, filtró a través de sus redes sociales las bajas de Joao Pedro y Cole Palmer para el partido contra el Brighton & Hove Albion.

El peluquero publicó las ausencias de Joao Pedro y Palmer mencionando a varias cuentas del juego fantasy de la Premier League y, cuando le pidieron pruebas que demostraran por qué sabía estas bajas, publicó una foto cortándole el pelo al futbolista español.

Dichas publicaciones y la cuenta en la que se publicaron fueron borradas minutos después.

Ambos futbolistas causaron baja en el duelo contra el Brighton que los 'Blues' cedieron en el Amex Stadium por 3-0 y que les deja a siete puntos del Liverpool en la pelea por los puestos de Champions League.

Preguntado por la filtración de las alineaciones, que ya se ha repetido en otras ocasiones de la temporada como en el partido de Champions contra el Paris Saint-Germain, Rosenior dijo que no había pensado mucho en ello, pero que no es la primera vez y que está seguro de que no será la última. "Estas cosas pasan y es una pena", agregó.

Al Chelsea le quedan cuatro partidos de Premier para amarrar la clasificación a Europa, al tiempo que este fin de semana disputarán las semifinales de la FA Cup contra el Leeds United.