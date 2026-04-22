La novedad introducida en las nuevas entradas de la FIFA para el Mundial

La FIFA comunicó que pondrá a la venta más entradas para el Mundial de 2026; lo hace en un momento de gran enfado entre aquellos aficionados que ya habían hecho las adquisiciones. Los nuevos boletos saldrán a la venta este miércoles 22 de abril a partir de las 17:00 –hora española– y permitirán comprar el acceso a los distintos partidos, 104 en total, en las Categorías 1, 2 y 3.

Además, existe una nueva tarifa con asientos "de primera fila" responsable de ese malestar de los hinchas, ya que muchos de ellos creían haber comprado los mejores dentro de cada categoría. Lo que les lleva a pensar que se les asignarán ubicaciones menos favorables.

Precios desorbitados

Las entradas más baratas ya superan los 2.000 dólares –unos 1.700 euros– en las plataformas de venta especializadas. En el mes de diciembre, los precios en la Categoría 3 iban desde 140 dólares – alrededor de 120 euros – en la primera ronda hasta 8.680 dólares – cerca de 7.400 euros– para la final. Posteriormente, se elevaron los precios hasta 10.990 dólares – unos 9.400 euros – cuando se reabrieron las ventas el 1 de abril.

Por otro lado, la FIFA tiene que hacer frente a dificultades para vender entradas del partido inaugural del 12 de junio entre EEUU y Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Según documentos citados por The New York Times, se ha vendido menos del 60% de los boletos –unas 41.000 entradas–. En el mes de diciembre el organismo fijó los precios de las entradas para este duelo en 1.120, 1.940 y 2.735 dólares – entre 950 y 2.400 euros –.

La fase de venta de última hora de entradas para la @fifaworldcup_es ofrecerá nuevas localidades el miércoles 22 de abril 🤩 Mañana a las 11:00 ET (17:00 CET) se pondrán a la venta por orden de solicitud entradas para los 104 partidos de la competición: — FIFA (Español) (@fifacom_es) April 21, 2026

Esa cifra de butacas vendidas es inferior a las 50.661 entradas que se han adquirido para el Irán-Nueva Zelanda que acogerá el mismo estadio tres días más tarde y cuyos precios más bajos superan ahora los 400 dólares –340 euros–. En un principio los precios oscilaban los 140, 380 y 450 dólares –entre 120 y 380 euros–.

De manera general, Gianni Infantino ha asegurado que se han vendido más de cinco millones de entradas de los siete millones que se pusieron a la venta y espera superar el récord histórico del Mundial de 1994. Respecto a los precios, ha explicado que son elevados debido a la gran demanda y también va en función del partido que se juegue.