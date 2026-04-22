La presunta agresión sexual que acorrala al futbolista Álvaro Aguado

La Fiscalía ha solicitado nueve años de prisión para Álvaro Aguado, exjugador del RCD Español, acusado de una presunta agresión sexual a una trabajadora del club en junio de 2024. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público reclama una indemnización total de 65.000 euros por el daño moral causado y las secuelas psicológicas sufridas por la víctima.

El futbolista, de 28 años, se encuentra actualmente en libertad provisional mientras continúa el proceso judicial. También se solicita la imposición de medidas adicionales, como libertad vigilada durante diez años tras el cumplimiento de la pena, así como la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de la denunciante o comunicarse con ella durante ocho años.

Los hechos denunciados

Según el escrito de acusación, los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 24 de junio de 2024 en el baño masculino de la discoteca Opium Barcelona, durante la celebración del ascenso del Español a Primera División, en un evento privado con trabajadores del club.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, ambos se encontraban previamente en una sala reservada del local, donde estuvieron bailando. Posteriormente, el jugador habría llevado a la mujer fuera de la sala y, tras un intento fallido de acceder a otra zona, la condujo al baño, donde se habría producido la agresión.

La denunciante sostiene que se encontraba en estado de shock y que expresó de forma reiterada su negativa a mantener relaciones sexuales. Según la acusación, el futbolista cesó en su actitud, se vistió y se dirigió a la mujer con una frase en la que negaba cualquier vínculo entre ambos.

Calificación del delito y penas solicitadas

La Fiscalía imputa a Aguado un delito de agresión sexual con penetración vaginal y bucal. Por este motivo, además de la pena de prisión, solicita una indemnización desglosada en 55.000 euros por daño moral y 10.000 euros por las secuelas psicológicas derivadas de los hechos.

Asimismo, el Ministerio Público plantea medidas de protección para la víctima, incluyendo restricciones de proximidad y comunicación, una vez cumplida la eventual condena.

Versiones enfrentadas y pruebas

El jugador ha reconocido la existencia de relaciones sexuales, aunque sostiene que fueron consentidas. Esta versión contrasta con la de la denunciante, cuya declaración ha sido considerada consistente por la jueza instructora.

En el auto judicial se destacan los informes forenses, considerados compatibles con la hipótesis de una agresión sexual. También se valoran los testimonios de varios empleados del club presentes en la celebración, que según la magistrada corroboran parcialmente la versión de la víctima, especialmente en los momentos previos y posteriores a los hechos. Además, se han tenido en cuenta mensajes enviados tras lo ocurrido que reflejan el estado emocional de la denunciante.

Hay que tener en cuenta que la denuncia fue presentada meses después de los hechos, lo que impidió acceder a las grabaciones de seguridad del local. Según se recoge en la investigación, la discoteca no activó protocolos específicos ante posibles agresiones sexuales, ya que no tuvo conocimiento de lo sucedido esa misma noche.

La jueza subrayó que la víctima mostró sinceridad en su relato, pese a reconocer lagunas en su memoria y conservar recuerdos parciales, algo que se considera habitual en este tipo de delitos.

Situación deportiva y antecedentes del caso

Álvaro Aguado se encuentra actualmente sin equipo tras finalizar su contrato con el Español el pasado verano. El club no aplicó medidas disciplinarias en su momento, amparándose en el principio de presunción de inocencia.

El caso comenzó a investigarse tras detectarse indicios de un presunto delito de agresión sexual, lo que llevó a su procesamiento por parte del juzgado instructor. Desde entonces, el procedimiento ha continuado con la recopilación de pruebas y declaraciones.

La resolución final dependerá del desarrollo del proceso judicial, en el que se valorarán las pruebas presentadas por ambas partes. Mientras tanto, la petición de la Fiscalía marca un paso relevante en una causa que sigue su curso en los tribunales.