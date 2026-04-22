El Primer Palo de hoy, dirigido por Juanma Rodríguez, se ha centrado en el partido entre Real Madrid y Alavés que ha finalizado con resultado de 2-1.

Un encuentro que, a pesar de la victoria, ha vuelto a dejar pitos hacia todo el equipo en general, incluidos Mbappé y Vinicius. "No es la primera vez que pasa en el Bernabéu y no es un sector reducido, no sé por qué pasa con él, pero son muchos madridistas", apuntaba Isra sobre los pitos hacia Vini. "Un jugador maltratado por la prensa y un relato que ha calado entre los aficionados", así describía la situación María Trisac, mientras Sergio Fernández aseguraba que "no hay ningún motivo deportivo para no quererlo en tu equipo".