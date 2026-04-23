Militao y Arda Güler se pierden lo que resta de temporada

El Real Madrid ha emitido dos comunicados para poner en conocimiento de los aficionados el estado físico tanto de Militao como de Arda Güler. Ambos dicen adiós a lo que resta de temporada por lesiones en el bíceps femoral. El brasileño tuvo que pedir el cambio por un pinchazo en su rodilla izquierda durante el partido ante el Alavés y, aunque en un primer momento las sensaciones parecían ser positivas, el resultado final ha sido otro.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militao por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda", ha señalado la entidad en el comunicado. Asimismo, explican que "queda pendiente de evolución".

Parte médico de Militão. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 23, 2026

El defensa encadena tres lesiones musculares en lo que va de temporada. La primera fue en noviembre y estuvo dos partidos apartado del terreno de juego. En el mes de diciembre una afectación en el tendón le dejó fuera cuatro meses –24 partidos– y volvió en la eliminatoria de Champions ante el Bayern de Múnich. Una semana después, ha vuelto a la enfermería. Esto pone en duda su presencia en el Mundial.

En el caso de Arda Güler, unas molestias durante el entrenamiento provocaron que fuera sometido a una resonancia electromagnética y "se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha". Pendiente de evolución, el centrocampista se recuperarí­a a tiempo para disputar el Mundial con Turquía, donde es una pieza importante.