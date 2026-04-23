El Primer Palo de hoy, dirigido por Juanma Rodríguez se ha centrado en la lesión de Lamine Yamal durante el encuentro entre el Barça 1- 0 Celta, y las palabras de Arbeloa sobre Carvajal.

"No se ha portado bien por tres motivos, lo hemos visto sobre el terreno de juego enfadado con Pintus, hizo una entrada a Carvajal desmedida..." son los motivos que en el programa de esta noche cuenta Látigo Serrano sobre el comportamiento de Carvajal y Arbeloa que explicaría la tensa relación entre ambos. Una situación que Juanma Rodríguez asegura que "le duele", por lo importante que han sido ambos para el Madrid.

Sobre la lesión de Lamine Yamal, Marçal apuntaba que "no parece de extrema gravedad" porque el futbolista "ha salido por su propio pie". Apuntaba que se hablaba de una rotura en el isquio derecho.