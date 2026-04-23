Oyarzabal busca explicaciones tras la fuerte denuncia de Juan Iglesias

Real Sociedad y Getafe se enfrentaron en Anoeta después de que el equipo donostiarra se proclamara campeón de la Copa del Rey, pero los de Matarazzo no pudieron dedicar una nueva victoria a su afición. Los azulones se llevaron los tres puntos, aunque lo más destacado fue la acusación de Juan Iglesias a Oyarzabal.

"Se pone la manos en la boca para meterse con mi mujer. No tenía huevos a decirlo. Esos son los valores que tienen aquí", apuntó el futbolista del Getafe visiblemente alterado y enfadado después de que el colegiado señalara el final del encuentro.

Según ha trascendido, el futbolista de la Real Sociedad fue al vestuario del Getafe a pedir explicaciones al defensa por sus palabras a los medios. En el estadio de Anoeta los vestuarios se sitúan a ambos lados de la sala de prensa y se vio al internacional pasar por el pasillo que hay de un vestuario a otro.

Por otro lado, el técnico de la Real Sociedad habló de lo ocurrido: "Sé que Oyarzabal escuchó unas duras palabras y que él no es de decir nada pero, si le hablan así, igual enseña su carácter", defendió Matarazzo en rueda de prensa al internacional.

Mensajes contra la mujer del azulón

Poco después de que se produjeran las declaraciones de Juan Iglesias, Estela Grande, su mujer, publicó algunos de los mensajes que estaba comenzando a recibir: "Menudo malo, en el Getafe jugando bua, que no le veamos por San Sebastián", le escribieron.

"Ahora no puedo pisar una ciudad que amo profundamente como San Sebastián, porque tengo muchísimos mensajes así", lamentó la modelo. Además, en otro de los mensajes el mismo usuario hacía comentarios despectivos sobre un look elegido por Estela Grande para asistir a un evento.