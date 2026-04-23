Trump propone a la FIFA que Italia sustituya a Irán en el Mundial

Italia podría disputar este verano el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a pesar de que el pasado 31 de marzo quedó eliminada en la repesca frente a Bosnia. Al menos esa es la propuesta que un oficial de la Administración de Donald Trump ha hecho a la FIFA, según ha revelado Financial Times y confirmó Reuters.

La petición de última hora lleva la firma de Paolo Zampolli, "enviado especial de asociaciones globales" del gobierno republicano y "enviado especial de Estados Unidos en Italia" de facto. "Confirmo que he sugerido a Trump y a (Gianni) Infantino (presidente de la FIFA) que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tenemos el pedigrí necesario para justificar su inclusión", ha dicho Zampolli, que es amigo personal de Donald Trump.

La iniciativa de Zampolli tiene un cariz diplomático: restaurar las relaciones entre Washington y Roma después del agrio intercambio de declaraciones entre Donald Trump y el papa León XIV por la guerra con Irán, en una polémica en la que entró también la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El episodio motivó un agrio desencuentro entre Meloni y Trump, viejos aliados en el mismo cuadrante del espectro político: la ministra defendió al pontífice y el presidente de EEUU atacó, en represalia, a quien consideraba su amiga: "Creí que tenía valor, pero me equivoqué".

El plan de Zampolli se produce a 50 días del comienzo del Mundial de fútbol, el próximo 11 de junio, con el partido inaugural entre las selecciones México y Sudáfrica en el Estadio Azteca en Ciudad de México. A pesar de que la logística ya está cerrada, Italia quiere encontrar un resquicio, a través de los despachos, para jugar un Mundial para el que no consiguió clasificarse en los terrenos de juego, quedándose fuera por tercera edición consecutiva (tampoco estuvo en Rusia 2018 y Qatar 2022).

En marzo, el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, había desestimado la posibilidad de que su selección disputara el Mundial tras los continuos bombardeos contra su territorio accionados por Israel y Estados Unidos. Poco después, el equipo confirmó a través de redes sociales su asistencia al torneo y reivindicó su clasificación legítima por la vía deportiva.

La Embajada de Irán en México reveló que la federación local había solicitado a la FIFA trasladar sus partidos a territorio mexicano, debido a temores de seguridad en el contexto de la guerra en Oriente Medio y a la imposibilidad de que sus aficionados visiten Estados Unidos a causa del veto viajero impuesto en junio de 2025.

Y es que ningún civil iraní puede entrar a Estados Unidos desde entonces, pero la FIFA se negó a modificar el calendario. A finales de marzo, durante una visita a la capital mexicana con motivo de la reinauguración del Estadio Azteca, Gianni Infantino declaró en una entrevista con N+: "Queremos que (Irán) juegue, van a jugar en el Mundial. No hay planes B, C ni D; el plan A es el único".