Bellerín amarga al Real Madrid en el tiempo de descuento

El Real Madrid no pasó del empate (1-1) en su visita al Real Betis Balompié en el inicio de la jornada 32 de LaLiga EA Sports. El encuentro, disputado en el Estadio de La Cartuja, quedó igualado en el tiempo de descuento con un tanto de Héctor Bellerín que neutralizó el gol inicial de Vinícius Jr., en un partido en el que el conjunto blanco llegó a tener ventaja pero no logró cerrarlo.

El partido comenzó con una acción de peligro en el minuto 8 tras un envío largo de Trent Alexander-Arnold hacia el área rival, que terminó con una volea de Kylian Mbappé por encima del larguero. El Real Madrid mostró iniciativa en los primeros compases y encontró el premio en el minuto 15.

Fede Valverde recuperó un balón en tres cuartos de campo, disparó raso y el rechace del portero Álvaro Valles fue aprovechado por Vinícius Jr., que marcó con un zurdazo cruzado. El tanto colocó el 0-1 y obligó al Betis a reorganizarse.

Buen disparo de Valverde, para que Vinicius aproveche el rechace y abra el marcador pic.twitter.com/yloHPgezET — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) April 24, 2026

El conjunto visitante reclamó posteriormente un posible penalti por mano de Ricardo Rodríguez, acción que no fue considerada punible por el equipo arbitral.

Ventaja madridista y ocasiones anuladas

Con el Betis teniendo dificultades para generar peligro, Jude Bellingham tuvo una ocasión clara tras una acción combinada con Mbappé, aunque su disparo se marchó alto. El Madrid mantenía el control, aunque sin ampliar la ventaja.

En la segunda parte, el conjunto blanco volvió a marcar por medio de Mbappé tras una jugada colectiva iniciada por Valverde y continuada por Bellingham y Alexander-Arnold, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

🇪🇸⚪️ ESPECTACULAR EL PASE QUE HABÍA METIDO TRENT ALEXANDER-ARNOLD 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔝 Gol anulado por fuera de lugar de Mbappé y se mantiene el 0-1 del Real Madrid sobre Betispic.twitter.com/mMEAmbrH6f — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 24, 2026

Reacción del Betis antes del descanso

Antes del intermedio, el Betis acumuló varias ocasiones. Antony probó fortuna con un disparo ajustado que Lunin despejó, y en el córner posterior Álvaro Fidalgo envió su remate alto.

Ya en el tiempo añadido de la primera mitad, Lunin salvó un mano a mano ante Bakambu y detuvo otro disparo de Antony, mientras que Pablo Fornals envió un tiro por encima del larguero en una fase de clara presión local.

Segunda parte y cambios de ritmo

El conjunto blanco generó nuevas aproximaciones, con un disparo de Bellingham detenido por Valles. La presión bética creció con el paso de los minutos, especialmente a través de Antony, que generó varias acciones ofensivas.

En el minuto 80, Valverde volvió a protagonizar una acción individual que terminó con un disparo raso sin premio. Poco después, Antony respondió con una jugada similar que tampoco encontró portería.

En los últimos minutos, Mbappé pidió el cambio por precaución física y fue sustituido por Gonzalo García. El Real Madrid tuvo una ocasión clara en el 86, pero el remate de Vinícius fue débil.

Ya en el tiempo añadido, el Betis encontró el empate tras una jugada iniciada por Antony, que combinó con Bellerín para que este último conectara un disparo potente tras un rechace dentro del área. El gol del 1-1 llegó en el 90+4.

Así ha sido el gol de Héctor Bellerín para que el #RealBetis saque un punto de oro ante el Real Madrid. Locura total en La Cartuja.pic.twitter.com/Wh4AKguCJo — Daniel Saldaña (@Daniel_SM9) April 24, 2026

El resultado deja al Real Madrid con 74 puntos, a ocho del FC Barcelona, líder de la competición con 82 y con un partido pendiente en esta jornada, mientras que el Betis alcanza los 50 puntos y mantiene su persecución de los puestos europeos.