El Atlético de Madrid reúne a la élite global del deporte y el entretenimiento para inspirar el futuro de la industria

El Riyadh Air Metropolitano acogió The Forum, una cita que reunió a algunos de los principales decisores de la industria global del deporte, el entretenimiento y la economía del ocio en un evento de inspiración y visión estratégica que se perfila como el gran foro global de reflexión de la industria.

El evento celebrado ayer jueves convirtió a Madrid en el epicentro mundial del deporte y el entretenimiento. Bajo el lema 'Leaders inspiring the world', el encuentro reunió al Atlético de Madrid, propietarios, directivos, instituciones y referentes deportivos en un diálogo abierto sobre el presente y, sobre todo, el futuro de un sector en plena transformación.

La jornada fue inaugurada por Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil, presidente y consejero delegado del club, respectivamente, quienes marcaron el tono del encuentro. "Analizar y debatir con un elenco de ponentes que aportarán ideas y experiencias", señaló el presidente rojiblanco, en una declaración de intenciones sobre el espíritu del foro.

Por su parte, el consejero delegado del club puso el foco en la evolución estructural del sector. "El fútbol ya es mucho más que 90 minutos. El fútbol está viviendo una nueva etapa", señaló Miguel Ángel Gil, que incidió además en la esencia que sostiene esta transformación y que supone un cambio estructural que, según explicó, ha atraído interés inversor y ha obligado a repensar el modelo. "La esencia del fútbol es el aficionado. Las señas de identidad son sagradas y la misión es el equilibrio entre la pasión y la cuenta de resultados".

El consejero delegado añadió una visión humanista del crecimiento del club y manifestó que, "por encima de formar jugadores, estamos formando personas". Una filosofía que explica por qué el Atlético se posiciona hoy no solo como club, sino como plataforma global de influencia en la industria.

Un mensaje que conecta con el posicionamiento del Atlético como entidad capaz de atraer inversores internacionales y de combinar identidad, negocio e impacto global. No en vano, desde Apollo, su representante Rob Givone destacó el carácter diferencial del club: "El único activo que me da escalofríos es el Atlético… Es una pasión increíble y una bendición estar aquí".

Expansión

El foro sirvió para abordar los retos y oportunidades del sector desde una clara perspectiva de crecimiento, en un contexto de expansión global del deporte como industria estratégica. En este escenario, Javier Tebas, presidente de LaLiga, subrayó la solidez del momento actual: "Tenemos récord de asistencias en los estadios y de audiencias de televisión, pero aún tenemos capacidad de crecimiento".

Una reflexión que conecta con el peso creciente del deporte —y en particular del fútbol español— como motor económico y vector de proyección internacional, capaz de generar miles de millones y reforzar la marca país. En esta misma línea, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, afirmó: "Hemos generado estabilidad y confianza para las grandes empresas de este país" y apeló a la ambición colectiva del sector.

Sobre esta base de crecimiento, el debate se adentró en el modelo estructural de la industria y el papel que desempeñan clubes, competiciones y aficionados. Ferran Soriano, consejero delegado del City Football Group, defendió el carácter identitario del deporte como fenómeno social, definiéndolo como un "tribalismo positivo" en el que los aficionados "no son clientes", sino una parte esencial del ecosistema.

Javier Tebas profundizó en esta idea al vincular el desarrollo del sector con la fortaleza de sus estructuras: "Para que haya una gran marca como City, Madrid o Barcelona, tiene que haber una gran marca de competición". Una reflexión que conecta directamente con el momento actual del fútbol global, donde el crecimiento debe ir acompañado de sostenibilidad y coherencia.

Un mensaje compartido por los distintos ponentes, que coincidieron en una misma conclusión: el crecimiento del deporte pasa por consolidar su dimensión económica y global sin perder su esencia, donde la afición, la identidad y la solidez de las competiciones siguen siendo los pilares fundamentales.

Un mensaje que apunta a la necesidad de estabilidad para consolidar el crecimiento del sector. Por su parte, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la Asociación de Clubes Europeos, aportó la perspectiva de los grandes clubes globales, poniendo en valor la toma de decisiones estratégicas.

Madrid y Europa

El encuentro también sirvió para reforzar el papel de Madrid como capital internacional del deporte y el entretenimiento. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, subrayó el momento que vive la ciudad y su capacidad de proyección global, destacando que se encuentra en "un buen momento" y en un "constante proceso de reflexión para continuar adelante".

Además, puso el foco en la creciente competencia entre grandes ciudades: "La competencia entre ciudades es tan feroz como entre clubes". Una afirmación que sitúa a Madrid en una carrera global por atraer inversión, talento y grandes eventos.

En clave europea, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, ofreció una visión de contexto marcada por los retos recientes: "Tuvimos la Superliga, el Covid, dos guerras… espero que los próximos años sean más pacíficos". Y profundizó en la necesidad de estabilidad para el desarrollo del sector.

El talento y su desarrollo fueron uno de los grandes temas del encuentro. El agente Jorge Mendes dejó una reflexión clara sobre la necesidad de oportunidades: "Hay muchos talentos que se pierden porque no tienen la oportunidad… Si son mejores que los demás, hay que ponerlos a jugar aunque sean jóvenes, no hay que esperar".

Un mensaje alineado con la visión de figuras como David Villa, Luis Figo o la actual seleccionadora del equipo femenino, Sonia Bermúdez, que compartieron experiencias sobre la evolución del futbolista y su papel en la industria global.

En paralelo, la dimensión global del deporte fue otro de los ejes. Desde distintas disciplinas, los ponentes coincidieron en la necesidad de apertura y conexión cultural. Una visión que refuerza la idea del deporte como motor económico.

En este sentido, desde disciplinas como el baloncesto y el motociclismo, las intervenciones reflejaron una ambición compartida. Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, señaló: "Queremos convertir el baloncesto en el deporte más popular del mundo". Mientras que Carmelo Ezpeleta defendió una visión abierta del deporte: "El deporte tiene que ser global, auténtico e interesarse por muchas culturas".

El programa abarcó desde la inversión en deporte hasta el papel de las marcas globales y la innovación tecnológica con la participación de compañías como Nike, EA Sports, Riyadh Air, Visit Rwanda, Mahou San Miguel, Fever o Cabify. También el entretenimiento tuvo su espacio con líderes de la industria musical.

Más allá de las cifras y los modelos de negocio, The Forum dejó un poso inspiracional. Figuras como Fernando Torres reivindicaron el papel de los referentes en el desarrollo profesional y el aprendizaje. "Alguien te tiene que decir alguna vez no y que te equivocas… en mi caso fueron mi padre y Luis Aragonés".

El mensaje final fue claro: la industria del deporte está en plena redefinición, impulsada por la globalización, la inversión y la innovación, pero también por valores como el talento, la identidad y la inspiración.

Y en ese escenario, el Atlético de Madrid no solo participa, sino que lidera la conversación. Con iniciativas como The Forum, el club rojiblanco se consolida como algo más que una entidad deportiva: un actor clave en la construcción del futuro del deporte y el entretenimiento a escala global.