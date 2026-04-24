"Estará en el Mundial. Es un jugador vital"

La lesión de Lamine Yamal y las de Guler y Militao, todas musculares, de biceps femoral, han sido el tema principal de la tertulia de El primer Palo con Juanma Rodríguez, Paul Tenorio, Dani Blanco y Sergio Fernández.

El doctor Victor Lainez ha comentado en el programa que "el parte médico de Lamine es ambíguo, como todos, pero que será una baja de cuatro semanas y estará para los partidos de la primera fase". Paul Tenorio apuntó a "que no debe ser grave una lesión muscular porque no parece que haya mucha rotura. Estará en el Mundial. es Lamine" y Sergio Fernández comentó la "rigidez de un calendario tremendo" Juanma Rodríguez le preguntó al doctor si no es casualidad por el calendario y Lainez contestó "por supuesto que no. Este ritmo es infrahumano"

Otro tema que se trató en el programa es el estado de la relación de Dani Carvajal y Alvaro Arbeloa en el Real Madrid. Dani Blanco apuntó a que "Arbeloa se equivocó el martes y hoy ha matizado" y Sergio Fernández dijo que "se sabe tocado y él ha querido ser cortante el otro día y ha reculado hoy". Paul Tenorio se sumó a la idea de "el error de decir eso el otro día pero hay que decir que los motivos por los que no juega Carvajal son sencillamente deportivos"

Por último se comentó la decisión tomada por Delegación del Gobierno y por el real Madrid de jugar los play offs con público aunque sólo sean abonados y Juanma Rodríguez lanzó una pregunta "¿Por qué no se ha hecho esto antes? Es evidente que era una decisión política"