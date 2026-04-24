La UEFA sanciona con seis partidos a Prestianni por los insultos homófobos a Vinicius

La UEFA ha suspendido a Gianluca Prestianni durante seis partidos por "conducta discriminatoria homófoba" después de concluir la investigación abierta por presuntos insultos a Vinícius en el partido de Champions League entre Benfica y Real Madrid.

Tres de esos partidos se encuentran sujetos a un periodo de prueba de dos años a partir de la fecha de la decisión. Asimismo, la sanción incluye la suspensión provisional de un encuentro que el futbolista cumplió durante el partido de vuelta frente al conjunto madridista en el Santiago Bernabéu.

Vinícius denunció al colegiado François Letexier los insultos de "mono" recibidos por parte del argentino en el partido de ida de playoffs disputado en el estadio Da Luz en febrero. En el comunicado no se registran esos insultos como racistas sino como homófobos.

Los hechos ocurridos

El momento sucedió después de marcar el 0-1 en Lisboa. En esos momentos, tras la indicación del brasileño, Letexier activó el protocolo para estos casos y el duelo se detuvo durante unos minutos para reanudarse posteriormente. Gianluca Prestianni negó haber insultado de forma racista al futbolista.

Por otro lado, Mbappé aseguró ante los medios: "Voy a hablar de lo que sé y es muy claro, el jugador, el número 25, ha dicho cinco veces a Vinícius 'eres un mono, eres un mono’". Otro de los que se pronunció al respecto fue Fede Valverde. "Creo que, si te tapas la boca para decir algo, es porque estás diciendo algo que no está bien. Es lamentable", admitió.

Unas semanas más tarde, en una entrevista con Telefe, el jugador argentino mantuvo que lo que había llamado a Vinícius era "maricón" y lo justificó: "Para los argentinos es un insulto normal. Me tratan de racista cuando jamás lo fui ni lo seré. Para nosotros los argentinos es un insulto normal decir 'cagón' o 'maricón'", señaló.