Se filtra la lista de jugadores implicados en el escándalo sexual del Calcio con un jugador del Madrid salpicado

Ya se conocen muchos de los nombres asociados al escándalo sexual que ha sacudido el fútbol italiano, después de que la Guardia di Finanza transalpina desmantelase una red acusada de explotar la prostitución y gestionar eventos de ocio nocturno en los que habrían participado numerosos jugadores de la Serie A con el uso además de gas de la risa como sustancia recreativa, sin que por ello hayan cometido delito alguno

Entre la lista de involucrados, filtrada a los medios italianos, figuran varios históricos ya retiradas como Dejan Stankovic, promesas como Daniel Maldini y muchos futbolistas que han pasado recientemente por dos gigantes como el Inter o el Milan. Todos ellos aparecen en llamadas, peticiones o simplemente mencionados en la investigación sobre esta organización que ofrecía paquetes todo incluido por varios miles de euros, servicios que abarcaban cenas en locales exclusivos de la vida nocturna milanesa, alojamiento en hoteles de alta gama y la compañía de mujeres.

Según explica La Gazzetta dello Sport, las chicas que trabajaban para la agencia eran invitadas a tener relaciones sexuales con los clientes a cambio de dinero. Así, el entramado se quedaba con al menos un 50 % del coste, entregando el resto a estas mujeres, que no recibían el pago directamente del cliente, sino de los organizadores.

En total se cita a más de sesenta futbolistas, así como a un piloto de fórmula 1 y varios jugadores de hockey. Inter y Milan se llevan la mayor parte, pues se habla de Bastoni, Bellanova, Bisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar y Carlos Augusto, en referencia a jugadores que actualmente visten o han vestido recientemente la camiseta nerazzurra. Por otro lado, los nombres De Winter, Leão, Giroud y Menez evocan a jugadores del Milan. También se habla presuntamente de futbolistas de la Juventus, a través de las palabras Huijsen, Vlahovic o Arthur Melo. Las búsquedas de Scamacca y Ruggeri apuntan al Atalanta, mientras que la Lazio también tiene en la mira a Nuno Tavares, además de Daniel Maldini, hijo del legendario defensa transalpino Paolo Maldini.