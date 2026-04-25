Un sólido Barça vence al Getafe por 0-2 y acaricia el alirón con once puntos de ventaja

El FC Barcelona logró este sábado una importante victoria por 0-2 frente al Getafe CF en el Coliseum, un resultado que deja a los dirigidos por Hansi Flick a un paso de revalidar el título del campeonato nacional. Con este triunfo, los azulgranas aprovechan el empate a uno cosechado el viernes por el Real Madrid ante el Real Betis, elevando su ventaja a once puntos cuando apenas restan quince por disputarse.

La visita al sur de la capital se presentaba como un encuentro trampa para el líder de la competición, en un estadio donde no conseguían sumar los tres puntos desde el año 2019. Sin embargo, la tranquilidad que otorga la ventaja en la clasificación permitió al Barcelona plantear un partido serio y ordenado. El equipo catalán supo aguantar las embestidas iniciales de un Getafe que, de la mano de José Bordalás, saltó al terreno de juego con gran intensidad y presión alta.

Durante los primeros compases del choque, los locales gozaron de oportunidades para adelantarse, especialmente a través de un remate de Mauro Arambarri que se topó con el defensor Jules Koundé. El conjunto visitante echó en falta el desborde de Lamine Yamal, recientemente lesionado, pero encontró soluciones por los carriles interiores. Cuando el primer tiempo agonizaba, un robo providencial de Pau Cubarsí en la salida del balón propició una excelente asistencia de Pedri que Fermín López se encargó de transformar en el 0-1.

Tras el paso por los vestuarios, el Getafe adelantó sus líneas en busca de la igualada, asumiendo mayores riesgos defensivos. Flick reaccionó introduciendo desde el banquillo a Frenkie de Jong y a Marcus Rashford para recuperar el control en el centro del campo y explotar los espacios a la espalda de la zaga local. La entrada del atacante inglés revitalizó la banda derecha y generó constantes dolores de cabeza a la defensa madrileña.

El tramo final del partido estuvo marcado por la insistencia azulona, que llegó a rondar el empate con sendos remates en el área pequeña que no encontraron portería. Ante un Getafe volcado al ataque, el Barcelona sentenció el encuentro al contragolpe en el minuto 74. Rashford culminó una veloz transición ofensiva para establecer el definitivo 0-2, apagando cualquier atisbo de rebelión local y certificando una victoria que deja el título visto para sentencia.

Con los deberes hechos en el Coliseum, el equipo azulgrana podría proclamarse matemáticamente campeón en la próxima jornada o, incluso, redondear la temporada celebrando el campeonato en un futuro enfrentamiento directo frente a su máximo rival. La solidez defensiva y el pragmatismo mostrado por los pupilos de Flick han resultado fundamentales para desactivar a un siempre rocoso rival y consolidar su abrumador dominio en la presente campaña liguera.