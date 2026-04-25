Monumental enfado de Arbeloa: señala el escándalo que aleja la Liga

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha expresado su profunda indignación con el estamento arbitral tras el empate a uno cosechado por su equipo en el estadio de La Cartuja frente al Real Betis. El técnico madridista considera que las decisiones adoptadas por los colegiados de LaLiga perjudicaron gravemente los intereses de su conjunto en esta trigésimo segunda jornada del campeonato nacional.

El epicentro de las quejas del preparador blanco se sitúa en la jugada que supuso el tanto de la igualada para los verdiblancos, obra de Héctor Bellerín en los compases finales del encuentro. Arbeloa reclamó una falta previa sobre Ferland Mendy en un forcejeo con el atacante bético Antony, una acción que, a su juicio, fue determinante. "Para mí, muy clara. No hace falta mucho en situaciones así, en las que estás usando el cuerpo, con tal de que te desestabilicen un poco, te vas al suelo. Pero para eso hay que entender un poco de fútbol, cosa que creo que tenemos un problema", afirmó tajantemente en rueda de prensa.

Abundando en su crítica hacia los colegiados, el entrenador merengue lamentó la falta de pericia de los responsables de impartir justicia. "Mucha gente (...) sobre todo los que tienen que decidir este tipo de situaciones no saben ni entienden", sentenció. Además, subrayó que este revés supone una "decepción en los últimos minutos" que su plantilla no merecía tras haber generado suficientes ocasiones para llevarse los tres puntos de Sevilla.

La controversia no terminó ahí, ya que Arbeloa también apuntó hacia una acción en el área bética durante el primer acto. El técnico denunció un "penalti clarísimo con la mano abierta" tras un disparo de Brahim. "No sé mucho más que ver en una jugada muy clara (...) A nada que te agarren un poco o que te toquen un poco el brazo, para mí es algo muy básico en el mundo del fútbol", reflexionó el exjugador, lamentando que "no es la primera vez" que el conjunto madridista sufre decisiones que marcan mucho el partido.

A la pérdida de dos puntos vitales que allanan el camino del Barcelona hacia la consecución del título doméstico, se sumó la preocupación por el estado físico de Kylian Mbappé. El astro francés pidió el cambio en los últimos compases del choque tras sentir molestias, un contratiempo sobre el que Arbeloa no pudo arrojar luz: "No sé, no tengo ni idea. Tenía molestias y vamos a ver estos días cómo evoluciona". Al ser cuestionado sobre por qué al equipo le cuesta cerrar los encuentros, el técnico admitió que de tener una "razón clara" ya lo habrían corregido, achacando parte del problema a la falta de fortuna en los marcadores apretados.

Finalmente, la comparecencia ante los medios también dejó un momento de tensión cuando se le preguntó con insistencia por la ausencia de Dani Ceballos en la convocatoria para el duelo disputado en la capital hispalense. Fiel a su estilo directo, Arbeloa zanjó el asunto de forma lacónica y sin margen para la especulación al asegurar que siempre convoca a "los que considero oportuno".