Pésima noticia en el Atlético: Pablo Barrios sufre lesión y es baja ante el Arsenal

El Atlético de Madrid ha confirmado este domingo una pésima noticia para sus intereses de cara al tramo decisivo de la temporada. El centrocampista Pablo Barrios padece una dolencia en su pierna izquierda que se produjo durante el transcurso del último compromiso liguero. En concreto, las pruebas médicas a las que ha sido sometido el futbolista han revelado una lesión muscular en el muslo, un contratiempo que frena su progresión en el esquema táctico del conjunto colchonero.

El jugador madrileño se vio obligado a abandonar el terreno de juego cuando corría el minuto 58 del emocionante enfrentamiento disputado el sábado en el Riyadh Air Metropolitano. Durante la victoria frente al Athletic de Bilbao por un ajustado tres a dos, el canterano sintió un repentino pinchazo que encendió todas las alarmas en el banquillo local. Tras ser asistido sobre el césped, fue sustituido de inmediato por el internacional estadounidense Johnny Cardoso, quien ocupó su demarcación en la medular para amarrar un triunfo vital en el campeonato nacional.

Según ha detallado la entidad madrileña mediante un comunicado oficial, "el centrocampista madrileño se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club, que han confirmado la lesión". El escrito especifica que el canterano sufre "una lesión muscular en el muslo izquierdo". Curiosamente, el futbolista ya había padecido problemas físicos durante la presente campaña, aunque en las dos ocasiones anteriores las dolencias se concentraron en su pierna derecha, lo que añade una dosis extra de infortunio a su expediente médico actual.

Por el momento, el departamento de comunicación del club no ha querido especificar el tiempo exacto de recuperación, limitándose a informar de que el mediocentro comenzará de inmediato con un plan específico. El jugador realizará tanto sesiones de fisioterapia como labores de readaptación funcional en el gimnasio, a la espera de ver cómo evoluciona la rotura en los próximos días antes de regresar a la dinámica de entrenamientos junto al resto de sus compañeros.

Lo que sí es una certeza absoluta es que el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone no podrá contar con uno de sus pilares para la inminente y trascendental cita continental. El centrocampista se perderá, como mínimo, el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, que medirá a los rojiblancos frente al Arsenal FC este mismo miércoles. El coliseo colchonero vestirá sus mejores galas para recibir al equipo londinense, pero tendrá que hacerlo sin el concurso de un efectivo fundamental en la contención y creación del juego local. La baja supone un importante contratiempo para la confección del once inicial en una de las semanas más exigentes del curso.