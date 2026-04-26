Desde la pelea o amago de pelea entre Diogo y Luis Fabiano no se había visto cosa igual. Además, con un jugador del Zaragoza de por medio en ambos casos. Hoy, en el duelo ante el Huesca, el portero del cuadro maño, Andrada, ha perdido totalmente la cabeza y ha agredido a Pulido, jugador del Huesca.

Esta es la imagen:

🟥 ¡ANDRADA EXPULSADO! El portero del Real Zaragoza agredió a Pulido, jugador de la SD Huesca, tras ser expulsado por empujarle previamente.#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/bnBrZsiCfb — DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2026

Andrada primero empuja al jugador y, cuando el árbitro le expulsa, el portero pierde la cabeza y se va directamente a por el jugador del Huesca, carga el brazo y le mete un soberano puñetazo en la cara. A partir de ahí, tángana y lío monumental.

El partido marchaba con 1-0 para el Huesca y se estaba jugando ya el añadido. De hecho, se dieron seis minutos y el reloj ya superaba los 97. Tremenda la imagen que seguramente dará la vuelta al mundo.

También fue expulsado el portero del Huesca porque posteriormente fue en la tangana a agredir al guardameta maño. Dos porteros, dos rojas y dos puñetazos. Increíble.