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Fútbol

¿Qué hizo Andrada? Se le va la cabeza al portero del Zaragoza y le mete un puñetazo a un rival

El partido marchaba con 1-0 para el Huesca y se estaba jugando ya el añadido.

El partido marchaba con 1-0 para el Huesca y se estaba jugando ya el añadido.
Se le va la cabeza al portero del Zaragoza y le mete un puñetazo a un rival | DAZN

Desde la pelea o amago de pelea entre Diogo y Luis Fabiano no se había visto cosa igual. Además, con un jugador del Zaragoza de por medio en ambos casos. Hoy, en el duelo ante el Huesca, el portero del cuadro maño, Andrada, ha perdido totalmente la cabeza y ha agredido a Pulido, jugador del Huesca.

Esta es la imagen:

Andrada primero empuja al jugador y, cuando el árbitro le expulsa, el portero pierde la cabeza y se va directamente a por el jugador del Huesca, carga el brazo y le mete un soberano puñetazo en la cara. A partir de ahí, tángana y lío monumental.

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El partido marchaba con 1-0 para el Huesca y se estaba jugando ya el añadido. De hecho, se dieron seis minutos y el reloj ya superaba los 97. Tremenda la imagen que seguramente dará la vuelta al mundo.

También fue expulsado el portero del Huesca porque posteriormente fue en la tangana a agredir al guardameta maño. Dos porteros, dos rojas y dos puñetazos. Increíble.

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