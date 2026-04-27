Andrada pide perdón por su agresión a Jorge Pulido: "Somos colegas"

El final del encuentro entre Huesca y Zaragoza estuvo marcado por la violencia. Esteban Andrada agredió a Jorge Pulido con un puñetazo en la cara después de haber visto la segunda amarilla por propinar un empujón al capitán oscense. "Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy", expresó el guardameta.

Seguidamente, aclaró: "A lo largo de mi carrera solo he tenido una expulsión y fue por tocarla con la mano. Fue una situación límite, me salí del contexto y reaccioné de esa forma. No lo volvería a hacer porque soy una persona pública y un profesional con muchos años de carrera".

Por último, mandó sus disculpas al defensa: "Le quiero pedir perdón a Jorge Pulido porque somos colegas. Me desconecté en ese momento y aquí estoy para acatar lo que diga LaLiga. Si quieren que vaya a hablar para dar explicaciones, iré".

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

La reacción institucional de los clubes

El Zaragoza emitió un comunicado sobre lo sucedido: "En los instantes finales del SD Huesca - Real Zaragoza disputado este domingo en El Alcoraz hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido. Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival".

Comunicado oficial | El Real Zaragoza condena los hechos acaecidos en los instantes finales en El Alcoraz — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

En el texto, condenaron los hechos y anunciaron que tomarán medidas: "Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás. Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes".

Poco después, el Huesca publicó un mensaje para, igual que la entidad maña, condenar lo sucedido, aceptando las disculpas del rival y priorizando mantener la relación positiva entre ambos clubes.

COMUNICADO OFICIAL | La Sociedad Deportiva Huesca quiere expresar su más firme condena a lo acontecido en los minutos finales del encuentro disputado ante el Real Zaragoza. — SD Huesca (@SDHuesca) April 26, 2026

Se expone a una dura sanción

El portero podría recibir un durísimo castigo. En el acta se recoge: "En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amonestación, Andrada, antes de abandonar el terreno de juego, se dirigió de forma violenta y agresiva hacia Pulido, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo".

Además, se declara que se formó una tangana entre jugadores y que Andrada "tuvo que ser sujetado por miembros de ambos equipos y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ser conducido a vestuarios".